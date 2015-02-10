Чемпионат мира по биатлону среди юниоров в «Раубичах»: что готово в комплексе за неделю до стартов

Спорткомплекс «Раубичи» гостей меняет как перчатки. Недавно здесь соревновались молодые фристайлисты. На очереди – чемпионат мира по биатлону среди юниоров. А затем за медали вновь будут спорить уже взрослые лыжные акробаты. Однако вне зависимости от ранга старта, качество проведения состязаний не меняется.

Предстоящее мировое первенство станет пробным после масштабной реконструкции. Но организаторы не сомневаются: накладок быть не может. И не будет.

Леонид Карась, заместитель директора РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи»:

Последние работы на трассах практически завершены, осталась укладка снега на стартовом городке, на самом стадионе. Для зрителей будут работать точки общественного питания, будет какая-то культурная, развлекательная программа.

То, как сейчас выглядит центр – вариант неокончательный. Совсем скоро здесь появится вся необходимая инфраструктура для болельщиков, которая будет располагаться от трассы буквально на расстоянии вытянутой руки.

Леонид Карась, заместитель директора РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи»:

Точки общепита планируется выставить вдоль стены.

Не забыта и пишущая, и снимающая братия: для плодотворной работы журналистов, кажется, предусмотрено все. К примеру, комментаторские кабины могут похвастаться отличным обзором на стрельбище.

Леонид Карась, заместитель директора РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи»:

Здесь оборудовано порядка 30 рабочих мест для комментаторов. Отсюда прекрасный вид на стадион. Все мишенные установки, весь стадион перед комментаторами находится.

А в современном пресс-центре себя чувствовать как дома будут и отечественные, и зарубежные журналисты. Главное – все предельно просто и понятно.

Леонид Карась, заместитель директора РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи»:

Пресс-центр оборудован мультимедийными системами, звук с системой синхронного перевода. То есть все необходимое для проведения пресс-конференций.

На финишную прямую выходит подготовка не только инфраструктуры, но и самих спортсменов. Они ведь – будущие главные герои.

Динара Алимбекова и Анна Сола работают на тренировках в режиме три дня через три, каждый раз стремясь к лучшему времени на лыжне, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Сергей Некрасов, тренер национальной женской молодежной сборной Беларуси по биатлону:

Обнадеживает тренировочный процесс, состояние спортсменов. Вроде бы, неплохое. И функциональное, и стрелковое. Сегодняшняя тренировка, хоть не сильно интенсивная и быстрая была, но качество стрельбы пока радует.

Динара Алимбекова, член национальной молодежной сборной Беларуси по биатлону:

Подготовка проходит хорошо, все девочки сейчас готовятся к нашему главному старту. Сейчас делаем упор на скоростную работу.

Анна Сола, член национальной молодежной сборной Беларуси по биатлону:

Дома почти у себя. Намного проще, конечно, тут тренироваться, чем где-то за границей.

С мая по октябрь девушки тренировались в составе главной национальной команды плечом к плечу с такими звездами, как Дарья Домрачева и Надежда Скардино. В таких-то условиях трудно не создать себе кумира.

Динара Алимбекова, член национальной молодежной сборной Беларуси по биатлону:

Конечно же, наша Даша, потому что она сильнейшая и очень трудолюбивая спортсменка. Мы хотим все равняться на нее.

Билеты на чемпионат мира уже в продаже. Цены не кусаются. Каждый из болельщиков сможет подобрать себе квиток по душе и средствам.

Леонид Карась, заместитель директора РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи»:

Автобусы со зрителями будут прибывать на въезд, там кафе расположено. И уже пешком будут проходить по дороге к гостинице № 1. Там будет работать точка по продаже билетов.

Александр Сыман, старший тренер национальной молодежной сборной Беларуси по биатлону:

У нас очень много любителей биатлона. Я думаю, что будет зрителей не меньше, чем на Кубке мира в Европе (в Германии, Италии и так далее).

Пока здесь тихо и достаточно пусто. Можно встретить только спортсменов, которые оттачивают свои навыки, да организаторов, которые занимаются последними приготовлениями. Но всего через неделю крики болельщиков будут слышны в радиусе нескольких километров, а на трибунах будет не протолкнуться.