В Силичах прошел открытый чемпионат по горным лыжам и сноубордингу среди любителей

В соревнования приняли участие более полусотни спортсменов от 13 до 55 лет. Приехали и участники из ближнего зарубежья.

Чемпионат по горным лыжам и сноубордингу среди любителей проходит уже в 6-раз. В этом году в нем принимают участие 64 человека. И это рекорд. Стоит отметить, что трехсотметровую трассу спортсмены преодолевают со скоростью до 70 километров в час.

Открыли чемпионат самые юные участники. Среди них и подающая большие надежды 9-летняя Алина Русак. Осваивать лыжи девочка стала сразу же после того, как научилась ходить. А горные склоны покоряет с 3 с половиной лет. Кто знает, может за такими, как она, будущее белорусского горнолыжного спорта.

Алина Русак, участница открытого чемпионата Республики Беларусь среди любителей и ветеранов по горным лыжам и сноубордингу:

В Силичах на соревнованиях я участвовала много раз и все трассы для меня знакомы. В горных лыжах я, естественно, хотела бы стать такой же ,как Дарья Домрачева, потому что у нее всегда все получается в лучшем виде, может не везде, но она старается на самом высоком уровне выступить.

Несмотря на то, что соревнования любительские, все организовано согласно международным стандартам. К участникам предъявляются самые жесткие требования по экипировке, отбивается старт и финиш, а победителей отделяют друг от друга буквально доли секунды.

В этом году чемпионат стал и международным. Кроме белорусских спортсменов за звание лучших борются участники из России и Литвы. Так Ведас Потапсис из Вильнюса приезжает покорять белорусские Альпы уже 10 год подряд, а вот в таких соревнованиях дебютант.

Ведас Потапсис, участник открытого чемпионата Республики Беларусь среди любителей и ветеранов по горным лыжам и сноубордингу (Литва):

На соревновании я первый раз. Но с 2005 года, как только открылись Силичи, приезжаю каждый год и мне нравится.