Женщины в самбо: чем привлекает этот спорт слабую половину человечества и как помогает в жизни

Их в зале лишь на чуть-чуть меньше, чем мужчин. Они ни в чем не уступают сильной половине человечества. А назвать их слабыми язык не поворачивается. Они дадут фору многим из нас.

Они – настоящие борцы. Сильные духом и телом. Готовые идти до последнего и, конечно, всегда побеждать. И в тоже время они женщины. Поэтому и на ковре готовы сразить соперника не только приемами, но и красотой.

Светлана Тимошенко, чемпионка Европы по самбо, трехкратный призер чемпионатов мира по самбо:

Нашим девочкам не чужды такие моменты, как маникюр, педикюр, посещение салонов. Потому что, посмотрите, у нас большая часть зала мужчины, и надо выглядеть не только за ковром красиво, но и на ковре красиво, привлекательно. Потому что они на нас смотрят в первую очередь как на женщин, а не как на самбисток, спортсменок.

Сейчас Светлана в самбистском мире – настоящая звезда, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. А ведь титулов и пьедесталов вовсе могло бы и не быть. Виной всему – обычные предрассудки, через которые сильнейший человек на континенте благополучно прошел. И, естественно, победил их.

Светлана Тимошенко, чемпионка Европы по самбо, трехкратный призер чемпионатов мира по самбо:

Подружки пошли и я пошла в самбо, в борьбу. Хотя все родные кричали, что это не женский вид спорта, я девочка. Пошла и осталась. Вообще, борьба мне много помогла в жизни, закалила характер.

Спорт дисциплинирует – это аксиома. А бойцовские виды еще и придают уверенности в собственных силах. И хотя драться за ковром считается моветоном, существуют моменты, когда без этого просто не обойтись.

Да, любой борец будет максимально стараться избежать конфликта или просто от него уйти. Но в реальной жизни случается всякое.

Светлана Тимошенко, чемпионка Европы по самбо, трехкратный призер чемпионатов мира по самбо:

Да, было. Давно, может, в лет 13. Я уже пару лет занималась борьбой. Пришлось отвадить настойчивого ухажера моей подружки, пару раз его опустить на землю, потому что никакие уговоры, никакие слова просто до него не доходили. После чего, конечно, минут 10 молодой человек валялся на земле, встал, подумал и ушел.

Самбо, или самооборона без оружия, в первую очередь нацелена на защиту.

Как защитить себя, Светлана знает прекрасно. И некоторыми приемами согласилась поделиться.

Светлана Тимошенко, чемпионка Европы по самбо, трехкратный призер чемпионатов мира по самбо:

В первую очередь надо сбить человека просто с ног. То есть самое элементарное – это задняя подножка. Также, если он вдруг на вас бежит, к примеру, несется с ножом, с палкой, то какой-то бросок вперед. Человек, который вообще не знает, что такое борьба, не умеет приземляться, падать, от одного вашего движения упадет так, что просто будет пять минут приходить в себя. С моей стороны, даже если он просто бежит, во-первых, уйти с линии атаки и отсюда сделать прием. Отсюда можно перейти на болевой, но это для меня. Обычный человек этого не сделает. Самое лучшее – бежать. Уронили – и бежать. Сзади – это все броски вперед, все, что идет через спину.

И все же, несмотря на то, что девушки – спортсменки, они не перестают быть хрупкими. Они могут постоять за себя, но все равно требуют защиты. А занятия самообороной просто добавляют уверенности в собственных силах. Как на ковре, так и за его пределами.