Чемпионат мира по индорхоккею-2015 в Германии: итоги для Беларуси и все, что осталось за кадром

Лейпциг для индорхоккея – это как Афины для Олимпийских игр. Немцы первыми сообразили зимой, когда для индорхоккея не сезон, тренироваться в залах, превратили это в отдельный вид спорта.

Именно в Лейпциге относительно недавно, в 2003 году, прошел первый в истории чемпионат мира по индорхоккею. Капитан нашей сборной Ольга Шинтарь, кстати, тогда еще совсем юной 19-летней девушкой участвовала и в том самом первом «мире».

Ольга Шинтарь, капитан женской сборной Беларуси по индорхоккею:

Да, доводилось играть на этом покрытии. Первый чемпионат мира проводился. Но всегда, когда мы приезжаем, для нас новое поле. Вообще неудобно – надо привыкать.

Возвращение чемпионата мира в Лейпциг неслучайно. Помимо того, что город, отмечающий, кстати, в 2015 году свое 1000-летие, обладает красавицей-ареной и отличной инфраструктурой, индорхоккей здесь любят и ценят.

Создать уютную обстановку постарались для каждой сборной. Малыши-школьники то ли добровольно, то ли по разнарядке старательно поддерживали всех участников. Так что в тишине не играли, даже когда матчи проходили в малом зале.

Тренировочную площадку приходилось задействовать регулярно. Расписание было плотнее некуда. Каждая сборная проводила в день по два матча. При этом за медали в Лейпциге боролись и мужские, и женские сборные. Не успел забрать вещи со скамейки, а там уже расположились участники следующего поединка.

В плане поддержки, если не брать, конечно, в расчет хозяев, заметно отличались голландцы. И многочисленностью (тут не удивительно – они были одними из главных фаворитов), и оригинальностью.

Также выделялись австралийцы, хоть в лидерах в этом виде они и не ходят. Но здесь ситуация другая – в составе «желто-зеленых» выступают сразу три брата. И один только семейный подряд, от стара до млада, занимал едва ли не четверть трибуны.

Курт Оджилви, игрок сборной Австралии по индорхоккею:

Да, у нас большая спортивная семья. Нас всего шестеро в семье, и две младшие сестры занимаются индорхоккеем, а младший брат пока что в роли болельщика.

Сам же турнир был организован с немецкой точностью: все по расписанию, все выверено. И если, к примеру, шатл, курирующий между гостиницей и ареной, отходит в 12, значит он отходит в 12 и ни минутой больше.

Разве что голландцы могли не обращать внимания на график отправления. Они дружно добирались до нужного места на велосипедах.

Именно «оранжевые», кстати, стали триумфаторами в женской части турнира. В мужском же звание чемпионов мира подтвердили хозяева – немцы, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Для нашей команды цифровой итог – место в восьмерке сильнейших.

Игорь Мирзагоянов, главный тренер женской сборной Беларуси по индорхоккею:

Это жизнь. Она не останавливается, она продолжается. Девчонки будут дальше тренироваться, готовиться к следующим стартам. Дальнейшие планы? Это Мировая лига, второй раунд, Дублин. Задача – попадать в третий раунд и готовиться к дальнейшим стартам, чтобы отобраться на Олимпийские игры.

Теперь сборная Беларуси будет готовиться к играм второго тура Мировой лиги. Соревнования служат в том числе отбором на Олимпийские игры.

Уже совсем скоро команда возьмет курс на Дублин. Мы же искреннее пожелаем девушкам удачи и никаких травм.