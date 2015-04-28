Новости Беларуси. В Минск съезжаются участники чемпионата Европы по художественной гимнастике. Уже прилетели команды Турции и Португалии.

За награды будут бороться более 600 гимнасток из 38 государств. Они разыграют семь комплектов медалей.

Победители будут определены как в групповом, так и в отдельных видах упражнений.

Чемпионат пройдет с 1 по 3 мая на «Минск-Арене». Завершится континентальный турнир традиционным гала-представлением лучших гимнасток.

Минск уже принимал аналогичный турнир четыре года назад. Тогда в Беларуси соревновались команды из 35 стран старого света, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.