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В Минск съезжаются участники чемпионата Европы по художественной гимнастике

28 апреля 2015 10:34
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Новости Беларуси. В Минск съезжаются участники чемпионата Европы по художественной гимнастике. Уже прилетели команды Турции и Португалии.

За награды будут бороться более 600 гимнасток из 38 государств. Они разыграют семь комплектов медалей.

Победители будут определены как в групповом, так и в отдельных видах упражнений.

Чемпионат пройдет с 1 по 3 мая на «Минск-Арене». Завершится континентальный турнир традиционным гала-представлением лучших гимнасток.

Минск уже принимал аналогичный турнир четыре года назад. Тогда в Беларуси соревновались команды из 35 стран старого света, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Художественная гимнастика

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