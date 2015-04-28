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Курьез на футбольном поле: фанат в одних трусах подбежал к вратарю и сделал с ним селфи

28 апреля 2015 12:52
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Курьез на футбольном поле: фанат в одних трусах подбежал к вратарю и сделал с ним селфи -0

Новости Великобритании. Курьез произошел во время матча между британскими футбольными командами «Саутпорт» и «Уэллинг». Болельщик, на котором из одежды было только нижнее белье, прямо во время матча выбежал на поле, приблизился к вратарю команды «Саутпорта», сделал с ним селфи, после чего убежал.



Судя по выражению лица вратаря, такого поворота событий он никак не ожидал. Видео смотрите здесь.

По мнению журналистов, выходка болельщика помогла команде «Саутпорт» одержать победу в этой встрече. Игра закончилась со счетом 1:0.

Подобные инциденты на футбольном поле далеко не редкость. Напомним, один из них произошел во время чемпиона мира по футболу в Бразилии. Матч за чемпионский титул между сборными Германии и Аргентины. Во время второго тайма на поле выбежал болельщик в оранжевых бутсах и синих гетрах.



На груди у мужчины было написано «прирожденный шутник». Он подбежал к Бенедикту Хеведесу, игроку сборной Германии и попытался поцеловать его.

Каждый студент и многие преподаватели знают, что такое «селфи», «лайки» (не охотничье или ездовые собаки лайки, а действие в Интернете). Даже не владеющие иностранным языком понимают эти английские слова, не имеющие, к сожалению, ярких и кратких русских или белорусских аналогов. Можно конечно, сказать вместо «селфи» «себяшка» или «самострел», но это уж точно никто не поймет. Правда, специалисты советуют: делая селфи, будьте бдительными. О чем стоит задуматься, если вы делаете даже всего одно селфи в день? Подробности – в сюжете.

# Фотофакт # Курьезы

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