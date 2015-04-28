Курьез на футбольном поле: фанат в одних трусах подбежал к вратарю и сделал с ним селфи

Новости Великобритании. Курьез произошел во время матча между британскими футбольными командами «Саутпорт» и «Уэллинг». Болельщик, на котором из одежды было только нижнее белье, прямо во время матча выбежал на поле, приблизился к вратарю команды «Саутпорта», сделал с ним селфи, после чего убежал.







Судя по выражению лица вратаря, такого поворота событий он никак не ожидал. Видео смотрите здесь.



По мнению журналистов, выходка болельщика помогла команде «Саутпорт» одержать победу в этой встрече. Игра закончилась со счетом 1:0.



Подобные инциденты на футбольном поле далеко не редкость. Напомним, один из них произошел во время чемпиона мира по футболу в Бразилии. Матч за чемпионский титул между сборными Германии и Аргентины. Во время второго тайма на поле выбежал болельщик в оранжевых бутсах и синих гетрах.







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