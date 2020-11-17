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Чемпионат Европы по дзюдо стартует 19 ноября в Праге. Кто из белорусов поедет на соревнования?

17 ноября 2020 21:14
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Новости Беларуси. Назван состав сборной Беларуси по дзюдо на чемпионат Европы, который пройдет в Праге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир стартует уже в четверг, 19 ноября.

Чемпионат Европы по дзюдо стартует 19 ноября в Праге. Кто из белорусов поедет на соревнования?-1

В соревнованиях мужчин нашу страну представят Дмитрий Мужайло, Вадим Шока, Егор Трухан, Никита Свирид, Даниэль Мукете и Егор Кухаренко. В женском турнире за Беларусь выступят Ксения Данилович и Ульяна Миненкова.

Чемпионат Европы по дзюдо стартует 19 ноября в Праге. Кто из белорусов поедет на соревнования?-4

В условиях пандемии чемпионат Европы состоится при пустых трибунах. Будут запрещены рукопожатия после поединков и вручение медалей из рук в руки во время награждения. За невыполнение требований или предоставление некорректных данных о состоянии здоровья спортсменам грозит снятие с соревнований.

# Дзюдо # Дмитрий Мужайло # Вадим Шока # Егор Трухан # Никита Свирид # Даниэль Мукете # Егор Кухаренко # Ксения Данилович # Ульяна Миненкова # Фотофакт

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