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Илья Ивашко вышел во второй круг теннисного турнира в Италии

17 ноября 2020 21:02
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Новости Беларуси. Сверхуверенное начало Challenger в Италии. Илья Ивашко легко прошел первый круг теннисного турнира в Ортизеи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Ивашко вышел во второй круг теннисного турнира в Италии-1

В матче стартового раунда белорусу противостоял местный спортсмен Маттео Вайола. Родные стены, однако, итальянцу не помогли, большая разница в классе дала о себе знать. За весь поединок Ивашко отдал сопернику только два гейма и менее чем за час оформил убедительную победу – 6:1, 6:1.

Илья Ивашко вышел во второй круг теннисного турнира в Италии-4

Во втором круге Илья сыграет с немцем Йоханнесом Хаертайсом, который находится в мировом рейтинге на две сотни позиций ниже белоруса.

# Теннис # Илья Ивашко # Маттео Вайола # Йоханнес Хайертайс # Фотофакт

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