Илья Ивашко вышел во второй круг теннисного турнира в Италии

В матче стартового раунда белорусу противостоял местный спортсмен Маттео Вайола. Родные стены, однако, итальянцу не помогли, большая разница в классе дала о себе знать. За весь поединок Ивашко отдал сопернику только два гейма и менее чем за час оформил убедительную победу – 6:1, 6:1.