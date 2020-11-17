Илья Ивашко вышел во второй круг теннисного турнира в Италии

Новости Беларуси. Сверхуверенное начало Challenger в Италии. Илья Ивашко легко прошел первый круг теннисного турнира в Ортизеи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Сверхуверенное начало Challenger в Италии. Илья Ивашко легко прошел первый круг теннисного турнира в Ортизеи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В матче стартового раунда белорусу противостоял местный спортсмен Маттео Вайола. Родные стены, однако, итальянцу не помогли, большая разница в классе дала о себе знать. За весь поединок Ивашко отдал сопернику только два гейма и менее чем за час оформил убедительную победу – 6:1, 6:1.
Во втором круге Илья сыграет с немцем Йоханнесом Хаертайсом, который находится в мировом рейтинге на две сотни позиций ниже белоруса.