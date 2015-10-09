ХК «Динамо-Минск» проиграл аутсайдеру Западной конференции КХЛ «Северстали» – 1:3

Новости Беларуси. Ничего идеального в мире нет, вот и концовка трехматчевой домашней серии минского «Динамо» в КХЛ оказалась смазанной. После впечатляющих побед над «Авангардом» и «Барысом» «зубры» уступили не хватающей звезд с неба «Северстали» из Череповца.

Перед визитом на «Минск-Арену» эта команда замыкала таблицу Западной конференции, в то время как «бело-синие» находились на седьмой позиции. Но фаворитский статус динамовцев гостей не испугал – они заставили Дмитрия Мильчакова дважды выгребать шайбу из своей рамки, не забывая при этом о качественной обороне. Пробить ее «зубрам» удалось лишь однажды – Ник Бэйлен отличился в большинстве на излете второго периода.

В заключительной трети подопечные Любомира Поковича получили еще одну пробоину в пустые ворота, которая зафиксировала триумф «Северстали» – 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».