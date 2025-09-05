Названы победители и призёры республиканских соревнований по футболу «Кожаный мяч»

Сувениры всем без исключения. Призы – лучшим. В Минске подвели итоги республиканских соревнований по футболу среди детей и подростков «Кожаный мяч». До решающей стадии добрались только самые сильные и крепкие дружины, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В старшей возрастной группе в финале силами мерились представители Фрунзенского и Партизанского районов столицы. Победили последние – 2:0. Быть лучшими из лучших дорогого стоит.

Сергей Дубоенко, главный тренер команды «Партизан»:

Парни молодцы, выполнили тренерскую установку, даже в своем возрасте, и все получили удовольствие. Трибуны, столько болельщиков, на самом деле праздник футбола, всем спасибо. После такого им вообще не нужна уже мотивация, чтобы расти дальше, они понимают, для чего занимаются. Я думаю, им приятно всем занимать первые места, показывать хорошую игру, радовать болельщиков, родителей и тренера.