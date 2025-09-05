Арина Соболенко вышла в финал US Open

Первая ракетка мира и действующая победительница соревнований в Нью-Йорке обыграла четвертую в топе американку Джессику Пегулу. При этом белоруска совершила камбэк. Стартовая партия осталась за хозяйкой кортов, однако в последующих двух сетах наша прима владела комфортным преимуществом и праздновала итоговую викторию – 4:6, 6:3, 6:4. Матч продолжался 2 часа 5 минут, за это время Арина выполнила восемь подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.

Арина Соболенко, первая ракетка мира:

Мне пришлось приложить максимум усилий, чтобы одержать эту победу. Я невероятно счастлива, что смогла обыграть Джессику. Она выдающаяся теннисистка и настоящий боец, с ней всегда очень тяжелые матчи. Очень рада предоставить себе еще одну возможность сыграть в финале. Если я смогу удержать этот трофей, это будет много значить для меня. Вероятно, я буду самым счастливым человеком на земле.

В титульном противостоянии Соболенко сыграет с девятой ракеткой планеты Амандой Анисимовой. У девушек богатая история личных встреч, они провели 9 дуэлей, и статистика на стороне американки, которая была сильнее в шести случаях. В том числе два месяца назад она не пустила нашу теннисистку в финал Уимблдона.