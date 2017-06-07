Чемпионат Беларуси по мини-футболу: «Столица» увеличила отрыв от ВРЗ в финальной серии

Новости Беларуси. Мини-футбольные клубы ВРЗ и «Столица» 6 июня встретились во втором поединке финальной серии чемпионата Беларуси. Она продолжается до трех побед одной из команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Если пятничный минский матч особой интригой не блистал («Столица» была сильнее – 5:1), то на этот раз на гомельском паркете было по-настоящему жарко. Менее чем за три минуты до окончания игры на табло горели равные цифры – 2:2. Зрители уже готовились к овертайму, но тут о себе напомнил один из лидеров «Столицы» – Бето. А вскоре его партнер Сергей Шостак установил окончательный счет – 4:2 в пользу гостей.

10 июня финалисты проведут очередную баталию в Минске. И в случае, если она также останется за «Столицей», именно этот клуб завоюет золото.