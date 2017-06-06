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Пример смелости и преданности команде: теннисистка Александра Саснович второй сезон подряд завоевала премию «Heart Award»

06 июня 2017 06:29
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Александра Саснович второй сезон кряду стала обладательницей премии Кубка федерации – «Heart Award».

Пример смелости и преданности команде: теннисистка Александра Саснович второй сезон подряд завоевала премию «Heart Award»-1

Эта премия вручается с 2009 года тем теннисисткам, которые представляют свою страну на Кубке Федерации и при этом являются примером смелости на корте и преданности команде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В матчах за команду Беларуси в 2017 году Саснович взяла верх над более рейтинговыми соперницами: Кики Бертенс, Михаэллой Крайчек, Викторией Голубич и Тимеа Бачински.

Кстати, в 2011 году обладательницей этой премии была еще одна белоруска – Виктория Азаренко.

# Теннис

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