Пример смелости и преданности команде: теннисистка Александра Саснович второй сезон подряд завоевала премию «Heart Award»

Эта премия вручается с 2009 года тем теннисисткам, которые представляют свою страну на Кубке Федерации и при этом являются примером смелости на корте и преданности команде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В матчах за команду Беларуси в 2017 году Саснович взяла верх над более рейтинговыми соперницами: Кики Бертенс, Михаэллой Крайчек, Викторией Голубич и Тимеа Бачински.

Кстати, в 2011 году обладательницей этой премии была еще одна белоруска – Виктория Азаренко.