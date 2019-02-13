Чемпионат Беларуси по легкоатлетическим многоборьям завершился в Гомеле: итоги соревнований

Новости Беларуси. В Гомеле завершился чемпионат Беларуси по легкоатлетическим многоборьям, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первый соревновательный день сильнейших в пяти видах программы выявляли женщины. На высшую ступень пьедестала взошла Диана Рабкова, установившая сразу три личных рекорда.

Острая борьба развернулась у мужчин в семиборье. Здесь лучшим стал Юрий Еремич. Ким Коваленко и Екатерина Зубкевич праздновали успех среди юниоров. В юношеском первенстве победа досталась Владиславу Феньковскому и Александре Селицкой.