Чемпионат Беларуси по легкоатлетическим многоборьям завершился в Гомеле: итоги соревнований
Новости Беларуси. В Гомеле завершился чемпионат Беларуси по легкоатлетическим многоборьям, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первый соревновательный день сильнейших в пяти видах программы выявляли женщины. На высшую ступень пьедестала взошла Диана Рабкова, установившая сразу три личных рекорда.
Острая борьба развернулась у мужчин в семиборье. Здесь лучшим стал Юрий Еремич. Ким Коваленко и Екатерина Зубкевич праздновали успех среди юниоров. В юношеском первенстве победа досталась Владиславу Феньковскому и Александре Селицкой.
Юрий Еремич, чемпион Беларуси по легкоатлетическому многоборью:
Ехал сюда с целью отобраться на Европу. За две недели это уже третий старт: выступал на универсиаде, на чемпионате Беларуси и сейчас здесь. Уровень хороший.