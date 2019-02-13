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Чемпионат Беларуси по легкоатлетическим многоборьям завершился в Гомеле: итоги соревнований

13 февраля 2019 13:17
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Новости Беларуси. В Гомеле завершился чемпионат Беларуси по легкоатлетическим многоборьям, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первый соревновательный день сильнейших в пяти видах программы выявляли женщины. На высшую ступень пьедестала взошла Диана Рабкова, установившая сразу три личных рекорда.

Чемпионат Беларуси по легкоатлетическим многоборьям завершился в Гомеле: итоги соревнований-1

Чемпионат Беларуси по легкоатлетическим многоборьям завершился в Гомеле: итоги соревнований-3

Острая борьба развернулась у мужчин в семиборье. Здесь лучшим стал Юрий Еремич. Ким Коваленко и Екатерина Зубкевич праздновали успех среди юниоров. В юношеском первенстве победа досталась Владиславу Феньковскому и Александре Селицкой.

Чемпионат Беларуси по легкоатлетическим многоборьям завершился в Гомеле: итоги соревнований-6

Юрий Еремич, чемпион Беларуси по легкоатлетическому многоборью:
Ехал сюда с целью отобраться на Европу. За две недели это уже третий старт: выступал на универсиаде, на чемпионате Беларуси и сейчас здесь. Уровень хороший.

Чемпионат Беларуси по легкоатлетическим многоборьям завершился в Гомеле: итоги соревнований-9

# Спортивные соревнования # Юрий Еремич # Фотофакт

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