Чемпионат Беларуси по кикбоксингу завершился в Минске 18 апреля

Новости Беларуси. Стать чемпионом страны в любом виде спорта — почетно. А получить титул в кикбоксинге — еще и доказать, что с легкостью можешь постоять за себя и за ближнего.

Чемпионат был бойким, кровавым и очень жарким. Из победителей у женщин стоит отметить Полину Кашину и Ирину Якубович, которые выступали в разделе лоу кик, а также Елену Лемешевич и Карину Александрович, которые боролись в программе К-1. В мужском К-1 всех поразил пробивной Максим Петкевич. А из лоукикеров лучше всего проявили себя Павел Долгий, Павел Шелест и Вадим Ролич.

Конечно, на чемпионате мира в Белграде будет куда тяжелее, ведь уровень конкуренции там гораздо выше, чем в родной стране. Вероятно, ребята приедут не только с медалями, а еще с синяками и ссадинами. Но пускай лучше получают их в ринге, а не на улице. Не применять своей силы в повседневной жизни — важный завет любого бойца.

С титулами ребята или без, они определенно показали настоящий мастер-класс зрителям. И в который раз доказали, что белорусский кикбоксинг на уровне, сообщили в программе «СТВ-спорт».