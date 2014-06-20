Чемпионат Беларуси по кикбоксингу стартовал в Минске

Новости Беларуси. Сильнейшие кикбоксеры страны собрались в эти дни в Минске. В столице начался чемпионат Беларуси. На кону стоят не только заветные медали и дипломы. Лучшие из лучших получат приглашение в главную сборную страны, которой предстоит сражаться на ответственных международных стартах.

Как всегда недостатка в громких именах нет. Участие в национальном форуме – обязательное условие для всех: от подрастающего поколения до заслуженных мастеров.

Причем прошлые титулы и регалии не в счет. Только выиграв чемпионат Беларуси, спортсмен получает право попробовать свои силы на «мире» или «Европе».

Как показали первые поединки, проходных боев ни у кого не будет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анатолий Кемен, главный судья турнира:

Учитывая, что в нашем чемпионате отборочном принимают участие чемпионы мира, Европы, заслуженные мастера спорта, соответственно, идет очень жесткая борьба. Это отбор на чемпионат мира по юниорам и на чемпионат мира по мужчинам и женщинам. Уровень растет. И очень приятно, что растет не только в Минске, но и в областях. Присутствуют все области плюс Минск. Причем из области разные города, даже те, которые у нас никогда не принимали участие: Дрогичин, Береза.