На чемпионате Европы по современному пятиборью среди юниоров женская сборная Беларуси заняла 5 место

Новости Беларуси. На чемпионате Европы по современному пятиборью среди юниоров определились первые победители. Девушки боролись за медали в личном и командном первенстве. Белоруски в упорной борьбе проиграли 4 очка бронзовым призерам и замкнули квинтет сильнейших. Победа досталась сборной Франции.

Никто не может обвинить наших девушек, что они не выложились на 100%. Комбинированная дисциплина (бег и стрельба) – заключительный вид в пятиборье. Здесь нужны и концентрация, и выносливость. 4 огневых рубежа плюс 4 круга по 800 м.

Маргарита Масейкова, участница чемпионата Европы по современному пятиборью среди юниоров (Беларусь):

Все очень тяжело, потому что мы отвыступали полуфинал, все виды финала, кроме конного. Уже под конец – бег – ноги просто отваливаются. Выступаешь чисто на морально-волевых качествах.

После трех видов программы (плавание, фехтование и верховая езда) белоруски в командном первенстве лидировали.

И, казалось, ничто не может помешать сладостным минутам победы, однако мечтам не суждено было свершиться.

Ирина Просенцова, участница чемпионата Европы по современному пятиборью среди юниоров (Беларусь):

Я очень плохо проехала на коне, подвела команду и себя. Но старалась, думала, что попробую бегом потащить, чтобы попасть в призы, поскольку, конечно, хотелось стоять на пьедестале. И думала, что все, призы, главное бежать, не уступать, стараться, хотя сил уже практически не было.

Хотя наши девушки как настоящие патриоты винят только себя, банальный ветер испортил всю картину. Не лучшие показатели в стрельбе можно объяснить именно погодными условиями.

В итоге – 5 место, всего 4 очка проиграли белоруски сборной Англии, которые завоевали «бронзу». Победа досталась француженкам, «серебро» у литовского трио.

Наш тренерский штаб основные надежды связывает все-таки с мужской командой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Елена Нырцова, старший тренер национальной команды по современному пятиборью среди юниоров:

На девочек сильно не рассчитывали, немножко они у нас послабее, чем ребята. Всегда хочется, чтобы мы росли, хочется расти, хочется показывать хороший результат. Хотелось дома, сам Бог велел.

Все наши ребята успешно прошли полуфинальный рубеж. В группе «B» Кирилл Касьяник расположился на второй позиции, а Илья Полозков – на третьей. Денис Зеленкевич, Ярослав Радюк также будут бороться за медали. И пусть нашим парням повезет.