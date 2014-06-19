Пляжный футбол в Минске. Полные стадионы, акробатика, латиноамериканская музыка и чирлидеры!

Любите футбол, песок и лето? Добро пожаловать в один из самых зажигательных видов спорта - пляжный футбол! Сегодня 92 страны динамично развивают этот вид футбола. А на прошлом Чемпионате Европы наши стали девятыми.

С 20 по 22 июня в итальянском городе Катания пройдет первый отборочный раунд Лиги Европы. Соперниками белорусов выступят футболисты из Швейцарии, Польши и Германии. Последних, кстати, наши обыграли в прошлом году! А во втором туре с 11-го по 13-е июля нас ожидает борьба с чемпиона мира – россиянами, испанцами и греками.

Перед нашей сборной поставлена задача попасть в шестерку лучших команд Европы. Для этого за два тура нужно одержать не менее четырех побед! Это даст возможность квалифицироваться на Первые Европейские Олимпийские игры 2015, которые пройдут в Азейбарджане.

Главный тренер нашей сборной – титулованный бразилец – Джилберто Коста. Поэтому у белорусов большие надежды на опытного тренера, которому всего за несколько месяцев уже удалось сплотить команду и добиться результатов!

С приходом Джилберто Коста в команду сформировался и новый тренерский состав.

Николай уделяет внимание только двум футболистам – вратарям. Считает, что они должны быть более сильными и выносливыми, чем в большом футболе. Все дело в том, что размеры поля небольшие – всего 37 на 28 метров.

Андрей Сычов, тренер-психолог, работает с ребятами как индивидуально, так и коллективно. Он считает, что самые напряженные дни для футболистов - перед соревнованиями.

Соревнования по пляжному футболу собирают полные стадионы! Это динамичная игра, с акробатическими элементами. На трибунах всегда играет зажигательная латиноамериканская музыка, а в перерывах танцуют чирлидеры!