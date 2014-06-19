2:1. Уругвай обыграл Англию в матче группового этапа ЧМ-2014 по футболу. Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Англия-Уругвай» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на стадионах Бразилии! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.
Уже совсем скоро в прекрасном бразильском городе Сан-Паулу начнут выяснять отношения Уругвай и Англия!
Обе команды уступили в 1 туре и сегодня будут бороться за свои первые очки на мундиале. Надеемся, этот бой будет зрелищным!
Состав сборной Уругвая: Муслера-М.Касерес-Хименес, Годин-М.Перейра-А.Гонсалес-А.Риос-Лодейро-К.Родригес-Суарес-Кавани.
Состав сборной Англии: Харт-Бэйнс-Джагелка-Кэхилл-Джонсон-Джеррард-Хендерсон-Уэлбек-Руни-Стерлинг-Старридж.
Команды начали довольно активно, Суарес заработал первый угловой для Уругвая!
И ещё один угловой разыгрывают южноамериканцы после того, как Джо Харт нейтрализовал Касереса.
Радует, что команды сходу включили высокие скорости! Мяч почти не задерживается в центре поля.
Капитан уругвайцев Диего Годин сыграл рукой вблизи собственной штрафной площади. Англичане исполняют опасный штрафной удар.
Годин, кстати, получил за свою оплошность жёлтую карточку.
А удар со штрафного-то получился крайне опасным! Руни красиво обвёл стенку и едва не закрутил мяч в девятку!
После неудачной попытки англичан прервать атаку соперников мяч удобно выкатился под удар Кристиану Родригесу.
....тот пробил очень мощно, но немного выше цели!
Половина первого тайма позади. Игра равная, динамичная и симпатичная!
Суарес выполнил пас низом с углового, на который откликнулся Кавани. Его удар пришёлся немного выше английских ворот.
В последние несколько минут южноамериканская команда вообще придавила дружину с Туманного Альбиона.
Старриджа свалили на подступах к уругвайской штрафной, Джеррард выполняет навес со стандарта, но... ничего опасного.
Касерес срубает Уэлбека, будет ещё один штрафной в опасной близости у ворот Уругвая.
На этот раз Джеррард создал реальную угрозу! Так лихо закрутил мяч, что тот поцеловался с крестовиной!
Ага, оказывается, поцеловаться с крестовиной мячу помог Руни, подставивший под навес Стиви Джи свою короткостриженную голову.
ГОООООЛ!!!! ЛУИС СУАРЕС ВЫВОДИТ УРУГВАЙ ВПЕРЁД!!!! 1-0!!!
Ударная связка южноамериканской команды Кавани-Суарес соорудила просто великолепный мяч!
Кавани мягко забросил мяч на голову Суаресу, который с близкого расстояния пробил в противоход Джо Харту!
Одну минуту добавляют судьи к первому тайму.
Первый тайм подошёл к концу! Англия пока минимально уступает Суаресу и Ко.
А вот и вторая половина игры! У англичан есть ещё 45 минут, чтобы не повторить судьбу сборной Испании.
Джо Харт выносит мяч с линии ворот после того, как Суарес шикарно закрутил мяч с углового!
Хотя, похоже, там ещё был рикошет от защитника.
Кавани бьёт от левого угла вратарской в дальний угол!! Чуть-чуть промахнулся Эдинсон!
Уругвай на удивление легко разрывает английскую оборону на стартовых минутах второго тайма.
Вот и Муслера вступает в игру! Потащил опаснейший выстрел Руни с 10 метров!
Бэйнс низом запустил мяч в штрафную слева, там Уэлбек в борьбе за него едва не травмировал Муслеру.
Неприятный эпизод... Альваро Перейра получил коленом в голову от Стерлинга и, похоже, потерял сознание на некоторое время.
Перейру уже собирались менять, но тот поднялся и показал, что готов продолжить игру.
Англичане всё чаще используют прострелы с левого фланга во вратарскую. Пока Муслера без особых проблем с ними справляется.
В целом игровое преимущество на стороне европейцев, но выжать из него какой-то реально острый эпизод они пока не могут.
Николас Лодейро уходит у Уругвая, его меняет Кристиан Стуани.
Немного ранее у англичан вышел Баркли вместо Стерлинга.
Джеррард оооочень грубо сыграл в подкате. И получил заслуженный горчичник.
Данни Уэлбек покидает газон стадиона в Сан-Паулу, вместо него в игру вступает Лаллана.
Старридж пробил... ну как пробил? Скорее пнул мяч в сторону уругвайских ворот. Муслера размялся.
ГООООООЛ! РУНИ!!!! 1-1!!!!
Старридж промчался по правому флангу и выполнил прострел во вратарскую, который без труда замкнул форвард МЮ!
Дебютный мяч Руни на чемпионатах мира, между прочим!
Раскочегарились англичане! Старридж вслед за результативным пасом едва и гол на себя не оформил!
Защитники мешали ему пробить, но Старридж всё равно умудрился сделать это. Благо Муслера не спал.
Сейчас британцы на кураже могут и второй мяч закатить за спину уругвайского кипера!
ГОООООООООЛ!!!!!!! СУАРЕС!!!! 2-1, УРУГВАЙ СНОВА ВПЕРЕДИ!!!!
Суарес получил передачу от партнёра со своей половины поля, ворвался в штрафную соперника и не оставил шансов Джо Харту!
Даже не знаю, стоит ли теперь Суаресу возвращаться в Ливерпуль, где он выступает за местный одноименный клуб :)
Все английские болельщики наверняка теперь заточат зуб на форварда уругвайской сборной.
Луис сделал дело - Луис может уходить. Суареса меняет Себастьян Коатес.
А у англичан Рики Ламберт заменил Джордана Хендерсона.
А уж, южноамериканские сборные на родном континенте выступают просто прекрасно!
Вот и финальный свисток! Второе поражение сборной Англии, и снова со счётом 1:2. Безусловный герой вечера - Луис Суарес.