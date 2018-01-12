Чемпионат Беларуси по индорхоккею: гродненский ХК «Ритм» завоевал золото, обыграв смолевичскую «Викторию»

Новости Беларуси. В женском чемпионате страны по индорхоккею наступила развязка: последний тур, заключительный игровой день и решающие матчи, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Гродненский «Ритм» и смолевичская «Виктория» – именно эти два клуба последние пару лет ведут принципиальную борьбу друг с другом во всех турнирах. Не стал исключением и чемпионат страны в залах. К последнему туру соперницы набрали поровну очков, и очная дуэль, прошедшая накануне, закончилась миром – 2:2.

Ничьей завершился и спор в стартовом туре. А вот еще одна личная встреча – во втором круге – принесла победу гродненкам, за счет чего они и имели перевес над оппонентками в турнирной таблице. Испортить праздник команде Нины Дашко могли сегодня только хоккеистки «Минска», которые по ходу первенства уже обыгрывали действующих чемпионок. Судьбоносная встреча началась для хоккеисток «Ритма» хорошо, к перерыву – 2:0 в их пользу.

Правда, после антракта выполнять тренерскую установку у гродненок поначалу не выходило, они пропустили, и минимальный разрыв между соперницами резко повысил градус матча. Наблюдавшие за поединком со стороны хоккеистки «Виктории» оживились: надежда – пусть и заочно – отобрать титул у «Ритма» снова ожила. Правда, ненадолго. «Ритм» отправил в ворота соперниц еще четыре мяча. Итоговая победа гродненок – 6:3.

Ольга Шинтарь, капитан ХК «Ритм» (Гродно):

Сегодня счет, я бы сказала, не по игре. До последней минуты команда соперников боролась, и мы старались тоже бороться, потому что мы понимали, что для нас этот матч – самый важный. Это матч, я бы сказала, на вес золота. Поэтому я очень рада и искренне всех поздравляю, кто был причастен к этой победе. В очередной раз – 22-й раз – стать чемпионами – честно, это дорогого стоит!