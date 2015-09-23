ФК «Минск» – претендент на медали чемпионата Беларуси-2015. Какое настроение в команде в конце сезона?

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по футболу выходит на финишную прямую. Как принято на любой дистанции, завершающий отрезок получается самым напряженным. Если БАТЭ, по всей вероятности, уже в ближайших турах оформит 12 чемпионство, то борьба за «серебро» и «бронзу» в текущем сезоне развернулась ожесточенная.

Минское «Динамо» и солигорский «Шахтер» уже который год являются завсегдатаями на пьедестале, а вот футбольному клубу «Минск» больше подходит роль «темной лошадки», сообщили в программе «СТВ-Спорт».