«Они все прекрасно готовы». На II Европейских играх Беларусь представят 10 боксеров во всех весовых категориях

Новости Беларуси. На II Европейских играх, которые примет Минск через 32 дня, Беларусь представят 10 боксеров во всех весовых категориях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

И у всех есть шансы на завоевание медалей мультиспортивного форума. Наши ребята вошли в состав команды, пройдя многоступенчатый отбор, включая чемпионат страны. Среди участников значатся молодой Николай Шах, более опытные братья Долголевцы, а также призер I Европейских игр в Баку Дмитрий Асанов.

Соревнования пройдут на площадке Дворца Спорта «Уручье» с 21 по 30 июня. Уже со следующей недели начнется подготовка арены, а к 10 июня планируется ее стопроцентная готовность. В рамках минского турнира боксеры разыграют и награды чемпионата Европы.

Валерий Корнилов, главный тренер сборной Беларуси по боксу:

Достижение высокого результата может пойти за счет скурпулезного, педантичного выполнения тактики, которую составят личный и главный тренер в углу. Самое главное в тактическом плане – правильно сконцентрироваться и выполнить установку тренера. Они все прекрасно готовы, они все прошли горнила турниров и международных сборов. Только самопожертвование.