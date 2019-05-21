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«Они все прекрасно готовы». На II Европейских играх Беларусь представят 10 боксеров во всех весовых категориях

21 мая 2019 13:14
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Новости Беларуси. На II Европейских играх, которые примет Минск через 32 дня, Беларусь представят 10 боксеров во всех весовых категориях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Они все прекрасно готовы». На II Европейских играх Беларусь представят 10 боксеров во всех весовых категориях-1

И у всех есть шансы на завоевание медалей мультиспортивного форума. Наши ребята вошли в состав команды, пройдя многоступенчатый отбор, включая чемпионат страны. Среди участников значатся молодой Николай Шах, более опытные братья Долголевцы, а также призер I Европейских игр в Баку Дмитрий Асанов.

«Они все прекрасно готовы». На II Европейских играх Беларусь представят 10 боксеров во всех весовых категориях-4

Соревнования пройдут на площадке Дворца Спорта «Уручье» с 21 по 30 июня. Уже со следующей недели начнется подготовка арены, а к 10 июня планируется ее стопроцентная готовность. В рамках минского турнира боксеры разыграют и награды чемпионата Европы.

«Они все прекрасно готовы». На II Европейских играх Беларусь представят 10 боксеров во всех весовых категориях-7

Валерий Корнилов, главный тренер сборной Беларуси по боксу:
Достижение высокого результата может пойти за счет скурпулезного, педантичного выполнения тактики, которую составят личный и главный тренер в углу. Самое главное в тактическом плане – правильно сконцентрироваться и выполнить установку тренера. Они все прекрасно готовы, они все прошли горнила турниров и международных сборов. Только самопожертвование.

«Они все прекрасно готовы». На II Европейских играх Беларусь представят 10 боксеров во всех весовых категориях-10

На II Европейских играх в Минске будет представлен и женский бокс. 12 лучших спортсменок континента в пяти олимпийских весах поспорят за медали белорусского мультифорума.

«Они все прекрасно готовы». На II Европейских играх Беларусь представят 10 боксеров во всех весовых категориях-13

# Европейские игры # Валерий Корнилов # Фотофакт

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