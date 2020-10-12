Сборные Беларуси и Литвы сыграли в Лиге наций. Итоговый счёт – 2:2

Боевая ничья в Вильнюсе. Сборная Беларуси по футболу разошлась миром с командой Литвы в новом розыгрыше Лиги наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Боевая ничья в Вильнюсе. Сборная Беларуси по футболу разошлась миром с командой Литвы в новом розыгрыше Лиги наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Как и в случае недавней баталии против Грузии, начало поединка белорусы провалили. Уже на седьмой минуте хозяева открыли счет – отличился Новиковас. Первый тайм никаких дивидендов белорусам не принес, но уже на старте второго Лисакович сначала заработал пенальти, а затем сам же его и реализовал. Спустя семь минут Виталий уже отдавал голевую передачу на Сачивко, который вывел белорусов вперед. Но последнее слово все-таки осталось за литовцами. Окончательный счет – 2:2 установил Лаукжемис.
В турнирной таблице все команды нашей группы имеют по четыре балла, но за счет разницы мячей подопечные Михаила Мархеля пока идут третьими. Следующий матч сборной – 14 октября дома против Казахстана.