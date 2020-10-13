Анастасия Салос завоевала бронзу на турнире по художественной гимнастике в Москве

После упражнений с обручем и мячом Анастасия занимала четвертое место. На третьей позиции шла еще одна белоруска Алина Горносько. Однако Салос лучше выполнила упражнения с булавами и лентой и стала обладательницей третьего места. Первая и вторая строчки у россиянок – сестер Авериных.