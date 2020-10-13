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Анастасия Салос завоевала бронзу на турнире по художественной гимнастике в Москве

13 октября 2020 13:02
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Новости Беларуси. Белорусская гимнастка Анастасия Салос – бронзовый призер международного турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проходили в рамках Кубка России.  

Анастасия Салос завоевала бронзу на турнире по художественной гимнастике в Москве-1

После упражнений с обручем и мячом Анастасия занимала четвертое место. На третьей позиции шла еще одна белоруска Алина Горносько. Однако Салос лучше выполнила упражнения с булавами и лентой и стала обладательницей третьего места. Первая и вторая строчки у россиянок – сестер Авериных.

Анастасия Салос завоевала бронзу на турнире по художественной гимнастике в Москве-4

Впереди у белорусских гимнасток сбор в Сочи, а чуть позже участие в домашнем международном турнире на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач.

# Гимнастика # Анастасия Салос # Алина Горносько # Марина Лобач # Арина Аверина # Дина Аверина # Фотофакт

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