Анастасия Салос завоевала бронзу на турнире по художественной гимнастике в Москве

Новости Беларуси. Белорусская гимнастка Анастасия Салос – бронзовый призер международного турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проходили в рамках Кубка России.
Новости Беларуси. Белорусская гимнастка Анастасия Салос – бронзовый призер международного турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проходили в рамках Кубка России.
После упражнений с обручем и мячом Анастасия занимала четвертое место. На третьей позиции шла еще одна белоруска Алина Горносько. Однако Салос лучше выполнила упражнения с булавами и лентой и стала обладательницей третьего места. Первая и вторая строчки у россиянок – сестер Авериных.
Впереди у белорусских гимнасток сбор в Сочи, а чуть позже участие в домашнем международном турнире на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач.