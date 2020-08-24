Чемпионат Беларуси по футболу. Как прошли матчи 24 августа

Несмотря на то, что именно хозяева имели небольшое преимущество, разжиться тремя очками удалось приезжим футболистам. БАТЭ по разу отличился в каждом из таймов. В первом на 42-й минуте свой шанс использовал Максим Скавыш. А во втором Павел Нехайчик забил прямо с углового. Несмотря на все попытки спастись, «Неман» так и не смог распечатать неприятельские ворота. Больше цифры на табло не менялись.