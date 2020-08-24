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Чемпионат Беларуси по футболу. Как прошли матчи 24 августа

24 августа 2020 20:30
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Новости Беларуси. «Неман» и БАТЭ подвели черту под 22-м туром «Беларусбанк – высшей лиги», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионат Беларуси по футболу. Как прошли матчи 24 августа-1

Несмотря на то, что именно хозяева имели небольшое преимущество, разжиться тремя очками удалось приезжим футболистам. БАТЭ по разу отличился в каждом из таймов. В первом на 42-й минуте свой шанс использовал Максим Скавыш. А во втором Павел Нехайчик забил прямо с углового. Несмотря на все попытки спастись, «Неман» так и не смог распечатать неприятельские ворота. Больше цифры на табло не менялись.

Чемпионат Беларуси по футболу. Как прошли матчи 24 августа-4

В двух других матчах игрового вечера сильнейшего выявить не удалось. В турнирной таблице лидирующая тройка выглядит так: «Шахтер», БАТЭ, «Неман».

# Футбол Беларуси # Максим Скавыш # Павел Нехайчик # Фотофакт

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