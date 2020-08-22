Владимир Шантарович о ситуации в Беларуси: «Ребята, вы вообще понимаете, что вы делаете?»

Новости Беларуси. В эти дни политизированность белорусского общества достигла небывалого уровня. Даже классическую фразу «Спорт вне политики» сегодня пытаются оспорить, втягивая известных белорусских спортсменов в политическую борьбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, что он об этом думает, рассказал главный тренер национальной сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович.

Владимир Шантарович, главный тренер национальной сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

Спорт вне политики – он всегда жил, живёт и будет жить вне политики. Но сегодня есть понимание такое – «наполитизированность общества». И хочешь не хочешь, наполитизируются и спортсмены. Я скажу, что сегодня – это мое мнение сквозь прожитые годы, например – сегодня в стране, я скажу, ничего серьезного, глобального такого не происходит. Сегодня есть люди, которые немножко просматриваются в режиме трех пониманий. Сегодня это те, которые равнодушны, им все равно. Есть люди, которые хотят стабильности, спокойствия, мира, добра, взаимопонимания, дружбы – это всегда было у нашего народа. И есть люди – романтики, которые сегодня не знают, чего они хотят. И вот эта группа людей выходит на эти митинги несанкционированные, агрессивно настроенные, как мне кажется, и начинаются все разборки. Они говорят, что сегодня правоохранительные органы нарушают какие-то законодательные права. Но если вы законопослушный гражданин нашей страны, зарегистрируйте митинг свой. Это мое понимание. За неделю, за две, за три – приходите и будем общаться: что вы хотите? Значит, «Саша, уходи», «Саша, ты неправильно что-то делаешь». Ребята, что вы хотите? Никто ничего не объясняет. У этой группы людей нет лидера, сегодня мне эти лидеры напоминают кашу манную. Вы знаете, что такое каша манная? Это энергетический продукт, который в организме усваивается ровно за 5 минут – толку от него никакого нет. Поэтому никакой платформы их взглядов я не видел, ничего мне не видно, понимаете? Для чего, что вы хотите? Никто не выходит и не может объяснить. Поэтому мне это не импонирует. На улицах ничего не решается, ничего – решается все в обсуждении

Сегодня я прекрасно понимаю, быть может уже повторяюсь: на улицах ничего не решается, ничего – решается все в обсуждении в кабинетах, за круглым столом решается. Я считаю, что должно присутствовать элементарное законодательство, которое нужно – гражданин должен быть послушным, плохое оно или хорошее. Тоже в спорте есть определенные законы, не нравится – значит, надо уходить. Не нравится – значит, что-то нужно реформировать. И вот самое главное – я сегодня подвожу наше общение с вами к реформированию. Сегодня все отрасли народного хозяйства в нашей стране, в режиме той независимости, в которой мы прожили, значит, нуждаются в реформах, серьезных реформах. Но эти реформы не могут выплыть сразу на поверхность какую-то – они должны памяркоўна, потихонечку как-то решаться. Вот как у меня: есть Конституция моего вида спорта. Мы ее добавляем каждый год, информируем, мы что-то пишем, чтобы остаться лучшей командой в мире. Чтобы остаться в строю в центре Европы, конечно, нужны реформы, вопросов нет. Поэтому вот какие реформы – давайте предлагать. Вы, оппозиционная группа какая-то, выходите. Но сегодня кричать «Саша, уходи» – а кто будет приходить? Я хочу сказать одно: сегодня другого лидера я пока не вижу. Это глыба, которая с 90-х годов привела нашу страну, нашу новую страну к европейскому пониманию. Но дальше должны наступить реформы. Шантарович о Девятовском: под состоянием какого-то аффекта, может быть, было сделано его заявление С командой мы прошли четыре Олимпиады... Демократическая страна, демократическая Франция остановила нас – у меня были обыски. И сегодня, если я расскажу, какие у меня были обыски, представителя этой страны... Я и приседал раздетый-полураздетый. Это все искали мельдоний у меня в команде. Никто не извинился. И посол в этой стране был Латушко, который среагировал на нас, что мы там находимся – четыре дня прошло. Поэтому я говорю, что сегодня спорт с высшими достижениями вне политики. Но сегодня неучастие в любой Олимпиаде отбрасывает вид спорта на долгие годы. Смотрите, не участвуют наши игровые виды – на долгие-долгие годы. В квадрат не попадают с двух метров (вы знаете, про какие команды я говорю). Хочешь бастовать – выходи, уходи с предприятия, не мешай

Самое мое актуальное желание – побыстрее бы вот эти разговоры с этой демократией – не демократией заканчивались. Это производственная дисциплина – основа основ: хочешь бастовать – выходи, уходи с предприятия, не мешай. И вот эти ребята (не знаю, они себя демократами или романтиками сейчас считают) – вы же разваливаете экономику страны сегодня. Я не хочу быть Президентом, я не хочу этим быть, я хочу быть национальным лидером. И объявляют сегодня стачкомы – увеличивается интенсивность этих. Вы что творите? Ребята, вы вообще понимаете, что вы делаете? Я скажу, что пропуск любого чемпионата мира, любого чемпионата Европы, Олимпийских игр отбрасывает вид на десятилетия назад. Допустим, наш вид спорта – гребля на байдарках. У меня вы находитесь в одном из лучших эллингов по оборудованию в нашей стране: сосредоточен лучший инвентарь, лучшие весла, лучшие моторы. Но это же сделало все государство. Это государство, которое уделяет спорту высших достижений серьезное внимание. Это та же политика. Сегодня гимн страны, флаг страны – это основа основ, пропаганда здорового образа жизни – это через спорт высших достижений. Я вас принять в команду больше не смогу. Если вы политики – уходите, работайте там Все, что касается 250 спортсменов, которые подписали, руководители все пишут мне, выдающиеся спортсмены – ну я там выдающихся и не видел спортсменов. Они начинают играть в спорт. В чем заключается интрижка: я не буду выступать за национальную команду. Что это за бред? Я не понимаю, я предупреждаю, имею право: если ты принимаешь политические какие-то решения, ты в споре с работодателем, под эти слова пиши заявление и уходи. Уходи и митингуй – это мое понимание. Но если ты сегодня контрактник в войсках, если ты сегодня на работе в Министерстве спорта и туризма, если в твоем подчинении региональные центры, которые тебя ведут – выходи с них и иди. Кто же тебя сдержит? Но сегодня ты должен приходить, вот как я сегодня на работу. Мои ребята заканчивают цикл этот, якобы олимпийский он должен был быть. Но видите, что у нас получилось? Поэтому я их распускаю домой, говорю: встречаемся так, но если вы поменяете свои взгляды, я ничего сделать не смогу. Я вас принять в команду больше не смогу. Почему? Потому что вы других взглядов. Если вы политики – уходите, работайте там. Выходите на площади, что-то доказывайте. Но если вы работаете с командой – вы должны исполнять. Это производственная дисциплина. И сегодня основа основ производственной дисциплины – это результат, который ты должен показывать, если соответствуешь этому состоянию.