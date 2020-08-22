Шантарович о Девятовском: под состоянием какого-то аффекта, может быть, было сделано его заявление

Владимир Шантарович, главный тренер национальной сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

Девятовского я знаю с детства, с 2004 года. На Олимпиаде я уже был тренером, он еще был спортсменом – это были Афины. Я его помню. Я за Девятовским серьезно наблюдаю, как он развивался, как он становился политиком, насколько он стал политиком внутри.

Но я считаю, что с Девятовским произошла какая-то проблема. Завтра-послезавтра, может быть, он и сказать совсем уже другое. Я считаю, под состоянием какого-то аффекта, может быть, было сделано его заявление. Не может человек ровно после выступления Президента говорить одно, поддерживая его. Значит, что-то у человека случилось – это мое понимание. Но если он на самом деле в битве с собой, со своими взглядами, пониманиями, созрел на это понимание, значит, это его выбор.