Жаркая погода вносит свои коррективы в ход Минского Фьючерса

Для многих теннисистов оказывается сложнее бороться с нещадно палящим солнцем и духотой, чем соперниками.

Между тем, четверо наших спортсменов успешно прошли первый круг. Еще вчера Егор Пунтус отметился победой над россиянином Пархоменко, а сегодня получивший от организаторов WC, победитель минского Фьючерса в парном разряде Сергей Бетов без особого усилия переиграл украинца Ужиловского 6\2, 6\4. Алексей Бессонов, пройдя квалификацию, скрестил ракетку с коллегой из России Тихоновым, который первый сет отдал легко, а во втором пытался сопротивляться. Но победа все равно осталась за белорусом.

Любопытно было наблюдать за своеобразным "белорусским дерби" Дмитрий Жирмонт - Александр Зотов. В этом противостоянии фаворитом считали Зотова, обладающего хорошей подачей и любящим часто играть у сетки. Но уже результат первого сета показал, что сейчас Александр не в лучшей форме 1\6. Во втором сете он ввязался в борьбу, но все же проиграл 5\7. Также вынуждены были зачехлить ракетки Андрей Каратченя, уступивший финалисту прошедшего турнира Церовичу и Александр Василевский, проигравший россиянину Лифшицу.