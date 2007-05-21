На VII Кубке Европы по спортивной ходьбе, проходившем в английском Лемингтоне, женская и мужская сборные Беларуси одержали победы в командном зачете на дистанции 20 км.Такого в истории отечественной спортивной ходьбы еще не было. Доводилось женщинам выиграть, были первыми в Старом Свете и мужчины, но нынешнее достижение потрясло многих специалистов, которые фаворитами считали в первую очередь россиян. На традиционной дистанции 20 километров у женщин равных не было нашей команде. Отметились белоруски и в индивидуальном зачете - Елена Гинько финишировала третьей, а Рита Турова поднялась на верхнюю ступень пьедестала. Правда, сегодня по возвращению в Минск героиня турнира не была расположена беседовать с журналистами. Зато тренеры с удовольствием рассказали о дальнейших планах некоторых спортсменов и всей команды в целом.