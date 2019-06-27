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Чемпион II Европейских игр Артём Козырь рассказал о вещем сне

27 июня 2019 14:29
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Новости Беларуси. 27 июня белорусы буквально гребут медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Чемпион II Европейских игр Артём Козырь рассказал о вещем сне-1

К трем наградам, завоёванным с утра добавились ещё 4. Золотыми стали заезды наших каноистов: Артёма Козыря и Елены Ноздрёвой.

Чемпион II Европейских игр Артём Козырь рассказал о вещем сне-4

Ольга Худенко в паре с Мариной Литвинчук завоевала бронзу на короткой дистанции 200 м. На этой же дистанции у мужчин третьим стал Дмитрий Третьяков.   

Чемпион II Европейских игр Артём Козырь рассказал о вещем сне-7

Артём Козырь, чемпион II Европейских игр:   
Мне какой-то сон приснился, что я уже выиграл. И я проснулся с некоторым разочарованием, что мне надо это еще раз проделать. Погоду вчера мы промониторили, что будет встречный ветер, в принципе, это моя погода. У меня такой хороший, мощный, размашистый гребок, для меня встречный ветер лучше, чем попутный. И поскольку я гребу с левой стороны, левый ветер для меня удобный. Предварительно финал прогонялся. Тактически выбрал для себя более или менее удачную воду и – вот результат.  

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# Европейские игры # Артем Козырь # Фотофакт

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