Чемпион Беларуси по водному поло определится 1 декабря

Новости Беларуси. Уже стали известны команды, которые оспорят звание сильнейшего, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Прошлогодний победитель внутреннего первенства – РЦОП БГУФК, вновь с лёгкостью прошёл в финальный поединок, набрав по итогам трех туров 9 очков. Сегодня подопечные Сергея Фролова взяли верх над брестчанами – 25:5. В оппонентах в этом году у «студентов» значатся молодые ребята из дружины УОРа. Они в сегодняшней игре были сильнее команды из Гомеля – 11:9.

Сергей Фролов, старший тренер сборной Беларуси по водному поло:

Команда училища олимпийского резерва показала себя с лучшей стороны. Давно они не занимали призовые места, и в этом году они вышли в финал. Хороший подбор игроков именно 2004-03 годов в училище олимпийского резерва, это наш ближайший резерв – команда U-15. В следующем году это уже U-16, которая (мы планируем) будет участвовать в чемпионате мира.