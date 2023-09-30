Гандбол. «Мешков Брест» победил «Гомель» на старте группового этапа SEHA-лиги

Новости Беларуси. «Мешков Брест» одержал победу на старте группового этапа SEHA-лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Дружина на выезде одолела гандболистов «Гомеля».

В первом тайме наблюдалась плотная борьба, преимущество гостей составляло всего 1 мяч. Однако затем брестчане начали увеличивать отрыв и выиграли с уверенным счетом 34:25. Это их первая победа на групповом этапе.