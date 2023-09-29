Белорусские паралимпийцы допущены до Игр в Париже в 2024 году

В резолюции также подчеркивается, что наш Паралимпийский комитет частично отстранен и не имеет права на проведение состязаний. Но это не мешает спортсменам соревноваться в других странах и городах. Однако в индивидуальном и нейтральном статусах. Таким образом, наши представители официально возвращаются на международную арену и могут отбираться на Паралимпийские игры.