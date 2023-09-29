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Белорусские паралимпийцы допущены до Игр в Париже в 2024 году

29 сентября 2023 21:17
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Белорусские паралимпийцы получили право участвовать в главном старте четырехлетия – Играх 2024 года в Париже. Решение приняла Генеральная ассамблея MPK, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские паралимпийцы допущены до Игр в Париже в 2024 году-1

В резолюции также подчеркивается, что наш Паралимпийский комитет частично отстранен и не имеет права на проведение состязаний. Но это не мешает спортсменам соревноваться в других странах и городах. Однако в индивидуальном и нейтральном статусах. Таким образом, наши представители официально возвращаются на международную арену и могут отбираться на Паралимпийские игры.

# Паралимпийские игры # Фотофакт

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