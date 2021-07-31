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Заявил самую высокую сложность. Как оценивают выступление чемпиона Ивана Литвиновича

31 июля 2021 17:01
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Новости Беларуси. 61,715  – такой оценкой наградили судьи нового олимпийского чемпиона Ивана Литвиновича, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорус буквально блистал в токийском небе, не позволив никому из конкурентов приблизиться к себе.

«Мы гордимся тобой». Как встречали Ивана Литвиновича в Олимпийской деревне

Заявил самую высокую сложность. Как оценивают выступление чемпиона Ивана Литвиновича-1

Сложно даже представить, что именно творилось в голове у нашего атлета перед финальным прыжком. Но Литвинович выстоял. И не просто выстоял, а в очередной раз подтвердил высочайшую школу белорусского батута.

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Заявил самую высокую сложность. Как оценивают выступление чемпиона Ивана Литвиновича-4

Просто для примера: Иван на последнюю попытку заявил самую высокую сложность из всех соперников. Коэффициент прыжка составлял 18,2. У ставшего вторым китайца эта цифра равнялась 17,8. В итоге отрыв Литвиновича составил 480 тысячных балла, что в батутном мире довольно много. Вторую Олимпиаду подряд Беларусь берет золото в мужской одиночке.

# Олимпиада 2020 # Иван Литвинович # Фотофакт

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