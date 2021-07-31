Заявил самую высокую сложность. Как оценивают выступление чемпиона Ивана Литвиновича

Новости Беларуси. 61,715 – такой оценкой наградили судьи нового олимпийского чемпиона Ивана Литвиновича, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорус буквально блистал в токийском небе, не позволив никому из конкурентов приблизиться к себе. «Мы гордимся тобой». Как встречали Ивана Литвиновича в Олимпийской деревне

Сложно даже представить, что именно творилось в голове у нашего атлета перед финальным прыжком. Но Литвинович выстоял. И не просто выстоял, а в очередной раз подтвердил высочайшую школу белорусского батута. «Тут даже нечего обсуждать. Мы самые лучшие». Посмотрите, как восприняли победу Ивана Литвиновича в школе, где он тренировался