Прямой эфир

ЧБ по футболу. Итоги третьего тура

05 апреля 2021 12:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Тремя матчами 4 апреля завершился третий тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ЧБ по футболу. Итоги третьего тура-1

В первой встрече дня минское «Динамо» на своем поле минимально обыграло «Слуцк» – 1:0. Единственный мяч в ворота гостей на 30-й минуте забил полузащитник Жан По. В другом противостоянии дня мозырская «Славия» вничью разошлась со «Сморгонью» – 1:1, а вот во встрече «Руха» и «Энергетика-БГУ» голов зафиксировано не было – 0:0.

ЧБ по футболу. Итоги третьего тура-4

Четвертый тур чемпионата страны стартует уже в эту пятницу, 9 апреля.

# Футбол Беларуси # Жан По # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Баскетбол. «Цмоки» в Единой лиге ВТБ проиграли «Парме»
05 апреля 2021 11:58

Баскетбол. «Цмоки» в Единой лиге ВТБ проиграли «Парме»

Тяжелоатлет Геннадий Лаптев занял четвёртое место на чемпионате Европы
05 апреля 2021 11:55

Тяжелоатлет Геннадий Лаптев занял четвёртое место на чемпионате Европы

Хоккей. Егор Шарангович забросил восьмую шайбу за «Нью-Джерси Девилз»
05 апреля 2021 11:50

Хоккей. Егор Шарангович забросил восьмую шайбу за «Нью-Джерси Девилз»