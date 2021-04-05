ЧБ по футболу. Итоги третьего тура

В первой встрече дня минское «Динамо» на своем поле минимально обыграло «Слуцк» – 1:0. Единственный мяч в ворота гостей на 30-й минуте забил полузащитник Жан По. В другом противостоянии дня мозырская «Славия» вничью разошлась со «Сморгонью» – 1:1, а вот во встрече «Руха» и «Энергетика-БГУ» голов зафиксировано не было – 0:0.