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Тяжелоатлет Геннадий Лаптев занял четвёртое место на чемпионате Европы

05 апреля 2021 11:55
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Новости Беларуси. Белорусский тяжелоатлет Геннадий Лаптев занял четвертое место на чемпионате Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тяжелоатлет Геннадий Лаптев занял четвёртое место на чемпионате Европы-1

Белорус выступал в весе до 61 кг. В сумме двоеборья Лаптев поднял 286 кг. А вот победителем континентального первенства в данной весовой категории стал Стилян Гроздев из Болгарии. В сумме у него 296 кг.

Тяжелоатлет Геннадий Лаптев занял четвёртое место на чемпионате Европы-4

Этот чемпионат Европы – последний крупный турнир перед выступлениями на летних Олимпийских играх в Токио.

# Тяжелая атлетика # Геннадий Лаптев # Стилян Гроздев # Фотофакт

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