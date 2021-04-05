Тяжелоатлет Геннадий Лаптев занял четвёртое место на чемпионате Европы

Новости Беларуси. Белорусский тяжелоатлет Геннадий Лаптев занял четвертое место на чемпионате Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусский тяжелоатлет Геннадий Лаптев занял четвертое место на чемпионате Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорус выступал в весе до 61 кг. В сумме двоеборья Лаптев поднял 286 кг. А вот победителем континентального первенства в данной весовой категории стал Стилян Гроздев из Болгарии. В сумме у него 296 кг.
Этот чемпионат Европы – последний крупный турнир перед выступлениями на летних Олимпийских играх в Токио.