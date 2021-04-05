Баскетбол. «Цмоки» в Единой лиге ВТБ проиграли «Парме»

Новости Беларуси. В очередной раз баскетбольным «Цмокам» не удалось прервать затяжную серию поражений в Единой лиге ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На этот раз команда Ростислава Вергуна на выезде не справилась с российской «Пармой» – 65:74. Для «драконов» это поражение стало десятым кряду. В следующем матче 12 апреля белорусы на домашней площадке сыграют с клубом «Локомотив-Кубань».