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Баскетбол. «Цмоки» в Единой лиге ВТБ проиграли «Парме»

05 апреля 2021 11:58
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Новости Беларуси. В очередной раз баскетбольным «Цмокам» не удалось прервать затяжную серию поражений в Единой лиге ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетбол. «Цмоки» в Единой лиге ВТБ проиграли «Парме»-1

На этот раз команда Ростислава Вергуна на выезде не справилась с российской «Пармой» – 65:74. Для «драконов» это поражение стало десятым кряду. В следующем матче 12 апреля белорусы на домашней площадке сыграют с клубом «Локомотив-Кубань».

# Баскетбол # Ростислав Вергун # Фотофакт

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