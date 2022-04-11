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ЧБ по футболу. «Арсенал» сыграл вничью с «Витебском», а «Гомель» одолел «Белшину»

11 апреля 2022 19:49
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Новости Беларуси. Игровую программу третьего тура футбольного чемпионата Беларуси 11 апреля закрывали два поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Арсенал» принимал «Витебск», а «Белшина» выясняла отношения с «Гомелем».

ЧБ по футболу. «Арсенал» сыграл вничью с «Витебском», а «Гомель» одолел «Белшину»-1

«Арсенал» с «Витебском» довольствовались нулевой ничьей, а «Гомель» одержал волевую победу над «Белшиной» – 3:2. Счет на 5-й минуте с пенальти открыл Илья Васильев и вывел хозяев вперед. Дмитрий Гомза на 18-й минуте увеличил преимущество – 2:0. Правда, «Белшина» не удержала перевес, получив гол «в раздевалку». Александр Макась на 44-й минуте с пенальти сократил разрыв в счете – 2:1. Он же на 75-й минуте оформил дубль. Спустя 3 минуты Аффи принес викторию «Гомелю» – 3:2.

ЧБ по футболу. «Арсенал» сыграл вничью с «Витебском», а «Гомель» одолел «Белшину»-4

Возглавляет турнирную таблицу с 100%-ным результатом борисовский БАТЭ – после трех туров на его счету 9 очков. У тройки команд, которые расположились вслед за лидером, в активе по 7 очков. Это «Энергетик-БГУ», гродненский «Неман» и минское «Динамо».

# Футбол Беларуси # Илья Васильев # Дмитрий Гомза # Александр Макась # Ян Аффи # Фотофакт

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