ЧБ по футболу. «Арсенал» сыграл вничью с «Витебском», а «Гомель» одолел «Белшину»

Новости Беларуси. Игровую программу третьего тура футбольного чемпионата Беларуси 11 апреля закрывали два поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Арсенал» принимал «Витебск», а «Белшина» выясняла отношения с «Гомелем».

«Арсенал» с «Витебском» довольствовались нулевой ничьей, а «Гомель» одержал волевую победу над «Белшиной» – 3:2. Счет на 5-й минуте с пенальти открыл Илья Васильев и вывел хозяев вперед. Дмитрий Гомза на 18-й минуте увеличил преимущество – 2:0. Правда, «Белшина» не удержала перевес, получив гол «в раздевалку». Александр Макась на 44-й минуте с пенальти сократил разрыв в счете – 2:1. Он же на 75-й минуте оформил дубль. Спустя 3 минуты Аффи принес викторию «Гомелю» – 3:2.