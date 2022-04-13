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ЧБ по баскетболу. «Олимпия» проиграла «Горизонту»

13 апреля 2022 21:25
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Новости Беларуси. «Горизонт» упрочил свое лидерство в финальной серии чемпионата Беларуси по баскетболу среди женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ЧБ по баскетболу. «Олимпия» проиграла «Горизонту»-1

Во втором матче была повержена «Олимпия» с итоговыми цифрами 80:48.

В первом поединке викторию праздновали также подопечные Натальи Трофимовой. Теперь счет в серии – 2:0 в пользу баскетболисток «Горизонта». Коллективы играют до трех побед.

Следующая встреча состоится 18 апреля.

# Баскетбол # Наталья Трофимова # Фотофакт

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