ЧБ по баскетболу. «Олимпия» проиграла «Горизонту»

Новости Беларуси. «Горизонт» упрочил свое лидерство в финальной серии чемпионата Беларуси по баскетболу среди женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во втором матче была повержена «Олимпия» с итоговыми цифрами 80:48.

В первом поединке викторию праздновали также подопечные Натальи Трофимовой. Теперь счет в серии – 2:0 в пользу баскетболисток «Горизонта». Коллективы играют до трех побед.