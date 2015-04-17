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ФК «Минск» стал двукратным обладателем Суперкубка Беларуси среди женских команд

17 апреля 2015 06:40
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Новости Беларуси. Вслед за мужчинами свой футбольный сезон открыли и женщины. Прекрасная половина разыграла Суперкубок Беларуси спустя месяц после представителей сильного пола.

Первый трофей женского футбольного сезона предстояло оспорить клубам «Минск» и «Зорка-БДУ».

«Горожанки» являются действующим чемпионом страны и обладателем Кубка, поэтому их соперницами стали финалисты Кубка из «Зоркі». В напряженном матче победа досталась «Минску», отстоявшему титул, который достался столичным девушкам и в 2014 году.

Примечательно, что женское подразделение «горожан» завоевало четвертый подряд трофей во всех четырех турнирах, в которых оно принимало участие, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Футбол Беларуси

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