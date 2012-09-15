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Центр борьбы имени трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя открылся в Минске

15 сентября 2012 18:09
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Новости Минска. Открытие центра приурочено к 75-летию легендарного спортсмена. Под спортивный центр переоборудовано здание бывшего кинотеатра «Вильнюс».

В новом спортивном центре под одной крышей будут работать юные борцы классического и вольного стиля.

К тренировкам в новом зале приступили уже сегодня. Три ковра и два зала — в уникальном центре смогут заниматься около 600 юных спортсменов. Сюда переедут уже сформированные группы и новички — через месяц комплекс будет работать на полную мощность.

Александр Медведь, трехкратный олимпийский чемпион:
Это уникальное спортивное сооружение, где будет воспитываться наша будущая молодежь, которая будет прославлять нашу страну.

Вдохновлять начинающих чемпионов будут музейные экспонаты.  Награды Александра Медведя и его последователей, уникальные Кубки 50-60-х, борцовки и личные вещи именитых спортсменов. 

Специально для экспозиции борцовской славы — два монумента. Застывшие в схватке спортсмены — скульптор создал произведение с фотографии,  и бронзовый медведь с тремя медалями. Скульптуры новые, но уже с легендой. Если загадать желание и дотронуться до медали в руках у бронзового мишки  — оно исполнится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Борьба

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