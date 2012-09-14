Новости Беларуси. Пятикратный чемпион лондонской Паралимпиады Игорь Бокий поделился планами на будущее. В Минске титулованный пловец и его тренер встретились с журналистами. Белорусский Фелпс, так его, кстати, окрестили на мировом первенстве, будет готовится к Олимпиаде РИО-2016.

Он также заочно учится на логиста-экономиста в Белгосуниверситете. Именно туда 18-летний спортсмен поступил в этом году.

Наш пловец на играх четырехлетия в Лондоне установил три мировых рекорда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Бокий, пятикратный чемпион и серебряный призер Паралимпийских игр в Лондоне:

Занимаюсь с шести лет плаванием. Сначала не хотел вообще, а потом понравилось. Мечтал, и, оказывается, мечты сбываются. Рекорды не должны стоять на месте. Будем идти к тому, чтобы на каждом соревновании, если получится, хоть немного, но улучшать результаты.

Геннадий Вишняков, тренер Игоря Бокия:

В те дни, когда выступал Игорь Бокий, зрителей становилось больше. Очень многие болели и переживали за Игоря. Когда видели, что он идет на очередной рекорд мира, все трибуны вставали.

В Паралимпийском комитете отмечают, что белорусские спортсмены в Лондоне выступили достойно и почти полностью выполнили медальный план: это пять золотых, две серебряных и три бронзовых медали.