Белорусских паралимпийцев в аэропорту с оркестром и огромным тортом встретили родственники и болельщики

Новости Беларуси. Десятки встречающих, сотни цветов. Накануне поздно вечером из Лондона вернулись белорусские паралимпийцы. Спортсменов в аэропорту родственники и болельщики встречали с оркестром.

В Лондоне Беларусь представлял 31 спортсмен в 7 видах спорта. Наша страна завоевала 10 медалей: пять золотых, две серебряных и три бронзы. Причем шесть наград в копилку нашей сборной принес пловец Игорь Бокий. Он также установил три мировых рекорда.

В общем медальном зачете наша команда заняла 25 место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Бокий, пятикратный чемпион Паралимпийских игр-2012:

Настроение великолепное, ощущение восторга, ведь такое количество людей, так встречают. Очень приятно. Я чувствовал, что за меня болеют моя страна, мои родители, близкие, тренера.

Планирую выезжать, составлять конкуренцию мировым спортсменам, известным людям, спортсменам-пловцам, постараюсь достичь уровня Фелпса.

Людмила Волчек, бронзовый призер Паралимпийских игр-2012:

Я так ждала этого долгожданного момента, я мечтала. Не могла даже ночью заснуть нормально, потому что волновалась перед встречей с дочкой.

Думала, что умру на дистанции, но не отдам бронзовую медаль, потому что мы к ней шли очень тяжело, долго. Здесь огромный труд тренеров, мой труд, моей семьи. Они и поддерживали меня, и с Настенькой сидели во время моих тренировок.