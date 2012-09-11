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Тренер Надежды Остапчук: Я добавил запрещенный препарат в еду спортсменки без ее ведома

11 сентября 2012 10:35
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Новости Беларуси. Тренер белорусской тяжелоатлетки Надежды Остапчук, дисквалифицированной после Олимпиады-2012 за употребление допинга, Александр Ефимов признался, что добавил без ведома спортсменки в ее еду запрещенные препараты. Об этом сообщили в ходе специальной пресс-конференции директор Национального антидопингового агентства (НАДА) Александр Ванхадло и председатель Директората национальных команд по видам спорта Министерства спорта и туризма Андрей Фомочкин.

Лишенную золотой медали Олимпиады в Лондоне Надежду Остапчук рекомендовано дисквалифицировать сроком на один год, так как в течение года все взятые у нее допинг-пробы были отрицательными.

Александр Ефимов же может быть дисквалифицирован на четыре года, сообщает ctv.by со ссылкой на sport.tut.by

# Олимпиада 2012 # Надежда Остапчук # Андрей Фомочкин

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