«Цель всегда – выиграть». В Минске стартовал чемпионат Беларуси по теннису

Новости Беларуси. Пока сильнейшие теннисисты Беларуси покоряют корты Уимблдона, в их отсутствие резервисты определяют лучшего на чемпионате страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнования проходят в трех разрядах – одиночном, парном и смешанном. В заявке более сотни участников. 28 июня на турнире завершилась квалификация, причем играли ее спортсмены как на открытых, так и на крытых кортах (свои коррективы в программу соревнований внесли дожди). Тем не менее все спортсмены свои матчи провели.

Эрик Арутюнян, участник соревнований:

Я думаю, это возможность показать себя, сыграть со старшими ребятами и попытаться выиграть. Много ребят, которые раньше играли ATP-турниры, очень круто посмотреть на них. Также много сверстников, с которыми играл до этого. Цель? Цель всегда – выиграть, попытаюсь это сделать.