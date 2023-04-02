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«Быть, как Динара Алимбекова». Как из юных биатлонистов вырастают чемпионы?

02 апреля 2023 20:44
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Новости Беларуси. Антон Смольский завоевал серебро в масс-старте на чемпионате России по биатлону, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Стрельба не задалась, но на морально-волевых финиш был внушительный. Биатлон популярен и в мире, и в Беларуси. Как готовят юных стреляющих лыжников, где кормят и растят – узнавала Светлана Андралович.  

«Быть, как Динара Алимбекова». Как из юных биатлонистов вырастают чемпионы?-1

Ни для кого не секрет, что за большими победами стоит колоссальная работа. Каждодневный труд спортсменов, тренеров, медицинского и технического персонала – из всего этого и состоит результат. И каждая тренировка приближает к пьедесталам и заветным медалям.  

«Быть, как Динара Алимбекова». Как из юных биатлонистов вырастают чемпионы?-4

Биатлон. Один из самых зрелищных видов спорта, в котором сочетаются скорость и меткость. И сегодня, в век гаджетов и цифровых технологий, мальчики и девочки по всей стране продолжают приходить в школы и секции и заниматься любимым спортом.  

Но кто они, будущие чемпионы и те, кто их растит? Попытаемся заглянуть в закулисье.  

«Быть, как Динара Алимбекова». Как из юных биатлонистов вырастают чемпионы?-7

Александр Шумский, тренер по биатлону:  
У нас наоборот все развивается. Дети у нас ходят, занимаются. Родители переживают, приводят, контролируют.  

«Быть, как Динара Алимбекова». Как из юных биатлонистов вырастают чемпионы?-10

Даже капризная белорусская погода не помеха для активного подготовительного процесса. Тренировки для юных спортсменов проходят круглогодично и переменчивые условия извне корректируются грамотно выстроенным процессом внутри.  

«Быть, как Динара Алимбекова». Как из юных биатлонистов вырастают чемпионы?-13

Александр Шумский:  
Мы закончили зимний сезон, а все остальное потом начнется у нас. Кросс, фитнес, зал спортивный, плаванье в бассейне. У нас ничего не прекращается, мы все равно организм поддерживаем. Кирпичик, кирпичик – так мы и построим стенку, а потом здание и все остальное.  

«Быть, как Динара Алимбекова». Как из юных биатлонистов вырастают чемпионы?-16

За любым перспективным спортсменом стоит тренер. И пока есть те, кто всей душой болеет за результат, будут и высокие достижения.  

«Быть, как Динара Алимбекова». Как из юных биатлонистов вырастают чемпионы?-19

Виталий Шарупич, тренер по биатлону:  
Безусловно, у нас в стране много таких фамилий, которые перспективно выступают, хорошо стреляют. Поколение растет.  

«Быть, как Динара Алимбекова». Как из юных биатлонистов вырастают чемпионы?-22

Неотъемлемая часть любого спорта – соревнования. И здесь юные атлеты также не обделены. И имеют возможность проверить уровень своей подготовки в деле. 

«Быть, как Динара Алимбекова». Как из юных биатлонистов вырастают чемпионы?-25

Виталий Шарупич: 
Чтобы детей подготовить к этим соревнованиям, это очень кропотливый труд, это не один день, месяц и даже не год. У нас масса соревнований. Это Кубок белорусской федерации, их там пять этапов за год. У них первенство Республики Беларусь, олимпийские дни молодежи. Так же у нас в Минске проходит первенство города.  

«Быть, как Динара Алимбекова». Как из юных биатлонистов вырастают чемпионы?-28

Будущее биатлона – это амбициозные ребята, которые точно знают, что олимпийская медаль будет завоевана. Но прежде предстоит большая работа, усердные тренировки и каждодневный труд.  

«Быть, как Динара Алимбекова». Как из юных биатлонистов вырастают чемпионы?-31

Александр Шикун, биатлонист:  
Профессионально этим занимаюсь уже, я уже этим живу. Олимпийская медаль – это подразумевается, что ты чемпион. Ты достиг уже того уровня, что ты можешь сам себе быть тренером. Главное – приходить на тренировки с хорошим настроением.  

«Быть, как Динара Алимбекова». Как из юных биатлонистов вырастают чемпионы?-34

А смелые планы помогают осуществлять школы, которые оснащены всем необходимым для комфортных занятий и прогресса спортсменов.  

«Быть, как Динара Алимбекова». Как из юных биатлонистов вырастают чемпионы?-37

Николай Гундилович, старший тренер по биатлону:  
Когда дети только приходят, от них требуется только желание, здоровье и спортивная одежда. Лыжи, палки, ботинки, весь инвентарь выдается школой. Государство поддерживает, спонсоры поддерживают. Когда ребенок взрослеет (и в плане спорта), ему даже форму начинают выдавать. Помимо инвентаря, который первая необходимость. Остается только желание тренироваться и побеждать.  

«Быть, как Динара Алимбекова». Как из юных биатлонистов вырастают чемпионы?-40

Конечно, как и для любого ребенка, поддержка родителей нужна и важна словом и делом. И тогда тандем атлет-родитель-тренер зазвучит!  

«Быть, как Динара Алимбекова». Как из юных биатлонистов вырастают чемпионы?-43

Юрий Бородач, папа В. Бородач:  
Победы и хорошие результаты только даются через упорный, сильный труд. И если ребенок не останавливается на пути, идет дальше и добивается тогда цели. Также и в жизни. Это тоже очень надо. Родители должны следить за сном, за питанием, за тем, чем ребенок занимается в свободное время, ограничивать время в телефоне, в телевизоре.  

«Быть, как Динара Алимбекова». Как из юных биатлонистов вырастают чемпионы?-46

Сезон завершен и, закономерно, что на спортивном Олимпе зажигаются новые имена. И лидеры общего зачета Кубка Белорусской федерации биатлона Ульяна Барцевич и Вера Бородач несомненно довольны результатом, но не собираются останавливаться на достигнутом. Дальше – больше, и на перерыв времени нет.  

«Быть, как Динара Алимбекова». Как из юных биатлонистов вырастают чемпионы?-49

Ульяна Барцевич, биатлонистка:  
У меня большие цели, и, я надеюсь, что я всех их достигну. Все по чуть-чуть, я думаю, все придет со временем.  

«Быть, как Динара Алимбекова». Как из юных биатлонистов вырастают чемпионы?-52

Вера Бородач, биатлонистка:  
Вообще, сейчас планы быть, как Динара Алимбекова. Конечно же, стараться. Так же, как и она тренироваться. Даже если что-то не получается – все равно надо тренироваться, идти к своей цели.  

«Быть, как Динара Алимбекова». Как из юных биатлонистов вырастают чемпионы?-55

Ребята продолжают работу, потому что впереди – большие победы, пьедесталы, медали и рекорды. И несмотря на усталость, а она, как и у любого человека, случается, каждый день юные спортсмены выходят на дистанцию своих личных достижений и продолжают работать ради большой цели и мечты – стать чемпионом.  

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# Биатлон # Светлана Андралович # Александр Шумский # Александр Шикун # Николай Гундилович # Фотофакт

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