«Быть, как Динара Алимбекова». Как из юных биатлонистов вырастают чемпионы?

Новости Беларуси. Антон Смольский завоевал серебро в масс-старте на чемпионате России по биатлону, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Стрельба не задалась, но на морально-волевых финиш был внушительный. Биатлон популярен и в мире, и в Беларуси. Как готовят юных стреляющих лыжников, где кормят и растят – узнавала Светлана Андралович.

Ни для кого не секрет, что за большими победами стоит колоссальная работа. Каждодневный труд спортсменов, тренеров, медицинского и технического персонала – из всего этого и состоит результат. И каждая тренировка приближает к пьедесталам и заветным медалям.

Биатлон. Один из самых зрелищных видов спорта, в котором сочетаются скорость и меткость. И сегодня, в век гаджетов и цифровых технологий, мальчики и девочки по всей стране продолжают приходить в школы и секции и заниматься любимым спортом. Но кто они, будущие чемпионы и те, кто их растит? Попытаемся заглянуть в закулисье.

Александр Шумский, тренер по биатлону:

У нас наоборот все развивается. Дети у нас ходят, занимаются. Родители переживают, приводят, контролируют.

Даже капризная белорусская погода не помеха для активного подготовительного процесса. Тренировки для юных спортсменов проходят круглогодично и переменчивые условия извне корректируются грамотно выстроенным процессом внутри.

Александр Шумский:

Мы закончили зимний сезон, а все остальное потом начнется у нас. Кросс, фитнес, зал спортивный, плаванье в бассейне. У нас ничего не прекращается, мы все равно организм поддерживаем. Кирпичик, кирпичик – так мы и построим стенку, а потом здание и все остальное.

За любым перспективным спортсменом стоит тренер. И пока есть те, кто всей душой болеет за результат, будут и высокие достижения.

Виталий Шарупич, тренер по биатлону:

Безусловно, у нас в стране много таких фамилий, которые перспективно выступают, хорошо стреляют. Поколение растет.

Неотъемлемая часть любого спорта – соревнования. И здесь юные атлеты также не обделены. И имеют возможность проверить уровень своей подготовки в деле.

Виталий Шарупич:

Чтобы детей подготовить к этим соревнованиям, это очень кропотливый труд, это не один день, месяц и даже не год. У нас масса соревнований. Это Кубок белорусской федерации, их там пять этапов за год. У них первенство Республики Беларусь, олимпийские дни молодежи. Так же у нас в Минске проходит первенство города.

Будущее биатлона – это амбициозные ребята, которые точно знают, что олимпийская медаль будет завоевана. Но прежде предстоит большая работа, усердные тренировки и каждодневный труд.

Александр Шикун, биатлонист:

Профессионально этим занимаюсь уже, я уже этим живу. Олимпийская медаль – это подразумевается, что ты чемпион. Ты достиг уже того уровня, что ты можешь сам себе быть тренером. Главное – приходить на тренировки с хорошим настроением.

А смелые планы помогают осуществлять школы, которые оснащены всем необходимым для комфортных занятий и прогресса спортсменов.

Николай Гундилович, старший тренер по биатлону:

Когда дети только приходят, от них требуется только желание, здоровье и спортивная одежда. Лыжи, палки, ботинки, весь инвентарь выдается школой. Государство поддерживает, спонсоры поддерживают. Когда ребенок взрослеет (и в плане спорта), ему даже форму начинают выдавать. Помимо инвентаря, который первая необходимость. Остается только желание тренироваться и побеждать.

Конечно, как и для любого ребенка, поддержка родителей нужна и важна словом и делом. И тогда тандем атлет-родитель-тренер зазвучит!

Юрий Бородач, папа В. Бородач:

Победы и хорошие результаты только даются через упорный, сильный труд. И если ребенок не останавливается на пути, идет дальше и добивается тогда цели. Также и в жизни. Это тоже очень надо. Родители должны следить за сном, за питанием, за тем, чем ребенок занимается в свободное время, ограничивать время в телефоне, в телевизоре.

Сезон завершен и, закономерно, что на спортивном Олимпе зажигаются новые имена. И лидеры общего зачета Кубка Белорусской федерации биатлона Ульяна Барцевич и Вера Бородач несомненно довольны результатом, но не собираются останавливаться на достигнутом. Дальше – больше, и на перерыв времени нет.

Ульяна Барцевич, биатлонистка:

У меня большие цели, и, я надеюсь, что я всех их достигну. Все по чуть-чуть, я думаю, все придет со временем.

Вера Бородач, биатлонистка:

Вообще, сейчас планы быть, как Динара Алимбекова. Конечно же, стараться. Так же, как и она тренироваться. Даже если что-то не получается – все равно надо тренироваться, идти к своей цели.