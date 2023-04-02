«Я же девушка, у меня другие интересы должны быть». Апанасович о женщинах в боксе, ЧМ и самой дорогой победе

На прошлой неделе в Индии завершился женский чемпионат мира по боксу, где белоруски смогли взять бронзу. Юлия Апанасович успешно представила и страну, и себя. О профессиональном становлении и эмоциях после форума, детстве и мечтах рассказала хрупкая боксана в программе «Спорттаймер».

Юлия Апанасович, бронзовый призер чемпионата мира по боксу:

Собирались компанией, обычно у нас человек 10-15. Это еще мало, обычно, когда казаки-разбойники, у нас вообще в одной команде столько человек. Юлия Силипицкая, СТВ:

То есть бокс – было чуть поменьше желающих. И? Юлия Апанасович:

Строили этот ринг сами, копали песок. Ну и потом дрались. Юлия Силипицкая:

А вы выбирали, кто будет с кем? Тянули листик?

Юлия Апанасович:

Да нет. Кто с кем хочет, тот и стоял. Юлия Силипицкая:

А ты побеждала больше всего? Юлия Апанасович:

Иногда. Юлия Силипицкая:

А ты с мальчиками боксировала или с девочками? Юлия Апанасович:

И с мальчиками тоже. Юлия Силипицкая:

С фингалом приходила домой? Юлия Апанасович:

Нет, в детстве нет. Старшая сестра – кондитер. Юлия Силипицкая:

Так вы торты едите… Юлия Апанасович:

Да. Вторая сестра – швея. Брат старший – лесник. И младший брат – преподаватель физической культуры. Юлия Силипицкая:

Вы когда собираетесь за общим столом… Юлия Апанасович:

Да, у нас куча тем для обсуждения. Масса всяких интересов обсудить, поговорить о чем-то. Тем более если давно не виделись. Конечно, по телефону общаемся, в социальных сетях. Но это не то, конечно. При встрече интереснее.

Юлия Силипицкая:

А мама. Это больше друг или все-таки старший человек? Юлия Апанасович:

Друг просто. Конечно, она всегда права как старшая. Оказывается, что всегда права. Юлия Силипицкая:

Ты вот сообщила маме, что боксом занимаешься, или скрывала? Юлия Апанасович:

Сообщила. Были против, конечно. Юлия Силипицкая:

Почему? Юлия Апанасович:

Ну я же девушка. У меня другие интересы должны быть. Юлия Силипицкая:

А ты считаешь, что это женское занятие? Юлия Апанасович:

Любой вид спорта – не совсем женское занятие. Юлия Силипицкая:

Любой-любой? А художественная гимнастика? Юлия Апанасович:

Там тоже масса травм, масса физической работы. Юлия Силипицкая:

А что они делают там такого?

Юлия Апанасович:

Ой, попробуйте, растянитесь так, как они это делают. Юлия Силипицкая:

А вы растягиваетесь? Юлия Апанасович:

Растяжкой занимаемся каждый день. Юлия Силипицкая:

Ты на шпагат садишься? Юлия Апанасович:

Не совсем. Юлия Силипицкая:

Нужна ли гибкость для бокса? Юлия Апанасович:

Конечно. Юлия Силипицкая:

Для чего?

Юлия Апанасович:

И для движений спиной. И для защиты в основном. И для общего физического состояния. Это очень помогает. Юлия Силипицкая:

Кто затянул тебя в бокс? Юлия Апанасович:

Девочки по учебе. «Все равно делать нечего, пойдем, сходим». Юлия Силипицкая:

А как вы узнали, что где-то там… Юлия Апанасович:

В колледже повесили объявление: набирается секция по боксу. «Пойдем, сходим». Юлия Силипицкая:

Тебя не смутило, что бокс? Юлия Апанасович:

Нет.

Юлия Силипицкая:

То есть интерес был сильный? Юлия Апанасович:

Вообще понятия не имела, что это такое. На первой тренировке побили меня, пришлось вернуться на вторую. Юлия Силипицкая:

То есть ты побитая ушла и поняла, что тебе надо вернуться и отомстить? Юлия Апанасович:

Да. Юлия Силипицкая:

Коварная. Юлия Апанасович:

Тренер очень хороший у меня. Начал всему учить. Юлия Силипицкая:

А как начал? «Бей всех, мочи!» Или как-то по-другому? Изящно. Юлия Апанасович:

Объясняет он. Иногда мягко, иногда, когда нужно, покричать может. Я почувствовала, что начала расти сильно. Очень многое начала понимать. И мне хотелось еще больше развиваться. И я осталась. Юлия Силипицкая:

Какая твоя самая дорогая победа? Юлия Апанасович:

Наверное, на этом чемпионате мира. То, что я победила девочку из Узбекистана. Было очень тяжело. Она очень сильная соперница. Юлия Силипицкая:

Вот что тебе помогло ее победить?

Юлия Апанасович:

Наверное, тренер помог. Потому что в первый раунд я сама полетела неизвестно куда. Проиграла его полностью. Он направил второй раунд, поменял тактику. Юлия Силипицкая:

А вы слышите вообще? Юлия Апанасович:

Своего тренера я слышу. Юлия Силипицкая:

Ты позвонила маме, сказала: «Мама, я победила»? Юлия Апанасович:

Она следила, звонить не надо. Все видит. Она мне сказала: «Спасибо тебе за победу, это очень важно и для нас, и для страны нашей». Юлия Силипицкая:

Кстати, а как вас там принимали? Юлия Апанасович:

Было, как и обычно, как и до этой ситуации. Все спортсмены, которые знакомы уже, с которыми мы общались, так же здоровались, поздравляли, улыбались. Никакого напряжения не было. Под флагом, в нашей форме. Это большая гордость – представить нашу страну. Юлия Силипицкая:

А могла все-таки войти в финал? Юлия Апанасович:

Могла. Юлия Силипицкая:

А что помешало? Мандраж? Юлия Апанасович:

Ответственность. Юлия Силипицкая:

Куда готовимся? Юлия Апанасович:

Собираемся на Олимпиаду. Юлия Силипицкая:

Тебе надо расслабляться перед тем, как ты выходишь на ринг, или, наоборот, надо собираться?

Юлия Апанасович:

Расслабляться. Потому что я комок напряжения вечный. Юлия Силипицкая:

А что тебя может расслабить? Юлия Апанасович:

Всегда музыку слушаю. Юлия Силипицкая:

А какую? Юлия Апанасович:

Могу и из 1990-х что-нибудь послушать. Могу «Сплин». Могу поп-музыку современную слушать. Под настроение. Могу и рок иногда. Тренер влияет на настроение. Старается не напрягать. Много правил поменялось. В прошлом году нас не допустили, мы не участвовали. Много замечаний было. И по форме, и вообще. Юлия Силипицкая:

Ты согласна с этим? Юлия Апанасович:

Где-то да, где-то нет. Юлия Силипицкая:

Должны правила меняться? Или уже хватит, сколько ж можно? Юлия Апанасович:

Новшества какие-то должны быть всегда, чтобы веселее было. Юлия Силипицкая:

А сейчас как повеселилась с новыми правилами? Юлия Апанасович:

Меня чуть не допустили вообще до первого боя. Потому что я в кроссовках выступаю. В кроссовках уже нельзя. И юбка, сказали, короткая. Юлия Силипицкая:

Надо миди? Юлия Апанасович:

Почти до колена должна быть там. Юлия Силипицкая:

А лосины не подойдут?

Юлия Апанасович:

Нет. Надо либо шорты, либо юбка. Сказали короткое нельзя. Надпись на майке – страна и фамилия – должна быть обязательно. Ну и форма. Чисто чтобы ремень белый был, ничего не было. Юлия Силипицкая:

Вы прям как на подиум. Юлия Апанасович:

Чтобы вообще ничего лишнего не было. Там поубирали все. Вазелином лицо мазать нельзя. Юлия Силипицкая:

А мазали для чего? Юлия Апанасович:

Чтобы синяков не было. Юлия Силипицкая:

А сейчас детским кремом? Юлия Апанасович:

На ринг нельзя мазать. Юлия Силипицкая:

А краситься хоть можно? Юлия Апанасович:

Конечно. Я видела, девочка-бразильянка. Ей драться выходить через 20 минут, она в туалете стоит и губки подкрашивает. Юлия Силипицкая:

Какая прелесть. А ты сама красишься? Юлия Апанасович:

Редко. Юлия Силипицкая:

Тебе сколько полных лет? Юлия Апанасович:

26. Юлия Силипицкая:

Самый расцвет. А замуж не хочешь?