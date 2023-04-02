«Я же девушка, у меня другие интересы должны быть». Апанасович о женщинах в боксе, ЧМ и самой дорогой победе

На прошлой неделе в Индии завершился женский чемпионат мира по боксу, где белоруски смогли взять бронзу. Юлия Апанасович успешно представила и страну, и себя. О профессиональном становлении и эмоциях после форума, детстве и мечтах рассказала хрупкая боксана в программе «Спорттаймер».
Юлия Апанасович, бронзовый призер чемпионата мира по боксу:
Собирались компанией, обычно у нас человек 10-15. Это еще мало, обычно, когда казаки-разбойники, у нас вообще в одной команде столько человек.
Юлия Силипицкая, СТВ:
То есть бокс – было чуть поменьше желающих. И?
Юлия Апанасович:
Строили этот ринг сами, копали песок. Ну и потом дрались.
Юлия Силипицкая:
А вы выбирали, кто будет с кем? Тянули листик?
Юлия Апанасович:
Да нет. Кто с кем хочет, тот и стоял.
Юлия Силипицкая:
А ты побеждала больше всего?
Юлия Апанасович:
Иногда.
Юлия Силипицкая:
А ты с мальчиками боксировала или с девочками?
Юлия Апанасович:
И с мальчиками тоже.
Юлия Силипицкая:
С фингалом приходила домой?
Юлия Апанасович:
Нет, в детстве нет. Старшая сестра – кондитер.
Юлия Силипицкая:
Так вы торты едите…
Юлия Апанасович:
Да. Вторая сестра – швея. Брат старший – лесник. И младший брат – преподаватель физической культуры.
Юлия Силипицкая:
Вы когда собираетесь за общим столом…
Юлия Апанасович:
Да, у нас куча тем для обсуждения. Масса всяких интересов обсудить, поговорить о чем-то. Тем более если давно не виделись. Конечно, по телефону общаемся, в социальных сетях. Но это не то, конечно. При встрече интереснее.
Юлия Силипицкая:
А мама. Это больше друг или все-таки старший человек?
Юлия Апанасович:
Друг просто. Конечно, она всегда права как старшая. Оказывается, что всегда права.
Юлия Силипицкая:
Ты вот сообщила маме, что боксом занимаешься, или скрывала?
Юлия Апанасович:
Сообщила. Были против, конечно.
Юлия Силипицкая:
Почему?
Юлия Апанасович:
Ну я же девушка. У меня другие интересы должны быть.
Юлия Силипицкая:
А ты считаешь, что это женское занятие?
Юлия Апанасович:
Любой вид спорта – не совсем женское занятие.
Юлия Силипицкая:
Любой-любой? А художественная гимнастика?
Юлия Апанасович:
Там тоже масса травм, масса физической работы.
Юлия Силипицкая:
А что они делают там такого?
Юлия Апанасович:
Ой, попробуйте, растянитесь так, как они это делают.
Юлия Силипицкая:
А вы растягиваетесь?
Юлия Апанасович:
Растяжкой занимаемся каждый день.
Юлия Силипицкая:
Ты на шпагат садишься?
Юлия Апанасович:
Не совсем.
Юлия Силипицкая:
Нужна ли гибкость для бокса?
Юлия Апанасович:
Конечно.
Юлия Силипицкая:
Для чего?
Юлия Апанасович:
И для движений спиной. И для защиты в основном. И для общего физического состояния. Это очень помогает.
Юлия Силипицкая:
Кто затянул тебя в бокс?
Юлия Апанасович:
Девочки по учебе. «Все равно делать нечего, пойдем, сходим».
Юлия Силипицкая:
А как вы узнали, что где-то там…
Юлия Апанасович:
В колледже повесили объявление: набирается секция по боксу. «Пойдем, сходим».
Юлия Силипицкая:
Тебя не смутило, что бокс?
Юлия Апанасович:
Нет.
Юлия Силипицкая:
То есть интерес был сильный?
Юлия Апанасович:
Вообще понятия не имела, что это такое. На первой тренировке побили меня, пришлось вернуться на вторую.
Юлия Силипицкая:
То есть ты побитая ушла и поняла, что тебе надо вернуться и отомстить?
Юлия Апанасович:
Да.
Юлия Силипицкая:
Коварная.
Юлия Апанасович:
Тренер очень хороший у меня. Начал всему учить.
Юлия Силипицкая:
А как начал? «Бей всех, мочи!» Или как-то по-другому? Изящно.
Юлия Апанасович:
Объясняет он. Иногда мягко, иногда, когда нужно, покричать может. Я почувствовала, что начала расти сильно. Очень многое начала понимать. И мне хотелось еще больше развиваться. И я осталась.
Юлия Силипицкая:
Какая твоя самая дорогая победа?
Юлия Апанасович:
Наверное, на этом чемпионате мира. То, что я победила девочку из Узбекистана. Было очень тяжело. Она очень сильная соперница.
Юлия Силипицкая:
Вот что тебе помогло ее победить?
Юлия Апанасович:
Наверное, тренер помог. Потому что в первый раунд я сама полетела неизвестно куда. Проиграла его полностью. Он направил второй раунд, поменял тактику.
Юлия Силипицкая:
А вы слышите вообще?
Юлия Апанасович:
Своего тренера я слышу.
Юлия Силипицкая:
Ты позвонила маме, сказала: «Мама, я победила»?
Юлия Апанасович:
Она следила, звонить не надо. Все видит. Она мне сказала: «Спасибо тебе за победу, это очень важно и для нас, и для страны нашей».
Юлия Силипицкая:
Кстати, а как вас там принимали?
Юлия Апанасович:
Было, как и обычно, как и до этой ситуации. Все спортсмены, которые знакомы уже, с которыми мы общались, так же здоровались, поздравляли, улыбались. Никакого напряжения не было. Под флагом, в нашей форме. Это большая гордость – представить нашу страну.
Юлия Силипицкая:
А могла все-таки войти в финал?
Юлия Апанасович:
Могла.
Юлия Силипицкая:
А что помешало? Мандраж?
Юлия Апанасович:
Ответственность.
Юлия Силипицкая:
Куда готовимся?
Юлия Апанасович:
Собираемся на Олимпиаду.
Юлия Силипицкая:
Тебе надо расслабляться перед тем, как ты выходишь на ринг, или, наоборот, надо собираться?
Юлия Апанасович:
Расслабляться. Потому что я комок напряжения вечный.
Юлия Силипицкая:
А что тебя может расслабить?
Юлия Апанасович:
Всегда музыку слушаю.
Юлия Силипицкая:
А какую?
Юлия Апанасович:
Могу и из 1990-х что-нибудь послушать. Могу «Сплин». Могу поп-музыку современную слушать. Под настроение. Могу и рок иногда. Тренер влияет на настроение. Старается не напрягать. Много правил поменялось. В прошлом году нас не допустили, мы не участвовали. Много замечаний было. И по форме, и вообще.
Юлия Силипицкая:
Ты согласна с этим?
Юлия Апанасович:
Где-то да, где-то нет.
Юлия Силипицкая:
Должны правила меняться? Или уже хватит, сколько ж можно?
Юлия Апанасович:
Новшества какие-то должны быть всегда, чтобы веселее было.
Юлия Силипицкая:
А сейчас как повеселилась с новыми правилами?
Юлия Апанасович:
Меня чуть не допустили вообще до первого боя. Потому что я в кроссовках выступаю. В кроссовках уже нельзя. И юбка, сказали, короткая.
Юлия Силипицкая:
Надо миди?
Юлия Апанасович:
Почти до колена должна быть там.
Юлия Силипицкая:
А лосины не подойдут?
Юлия Апанасович:
Нет. Надо либо шорты, либо юбка. Сказали короткое нельзя. Надпись на майке – страна и фамилия – должна быть обязательно. Ну и форма. Чисто чтобы ремень белый был, ничего не было.
Юлия Силипицкая:
Вы прям как на подиум.
Юлия Апанасович:
Чтобы вообще ничего лишнего не было. Там поубирали все. Вазелином лицо мазать нельзя.
Юлия Силипицкая:
А мазали для чего?
Юлия Апанасович:
Чтобы синяков не было.
Юлия Силипицкая:
А сейчас детским кремом?
Юлия Апанасович:
На ринг нельзя мазать.
Юлия Силипицкая:
А краситься хоть можно?
Юлия Апанасович:
Конечно. Я видела, девочка-бразильянка. Ей драться выходить через 20 минут, она в туалете стоит и губки подкрашивает.
Юлия Силипицкая:
Какая прелесть. А ты сама красишься?
Юлия Апанасович:
Редко.
Юлия Силипицкая:
Тебе сколько полных лет?
Юлия Апанасович:
26.
Юлия Силипицкая:
Самый расцвет. А замуж не хочешь?
Юлия Апанасович:
Хочу, конечно.
Юлия Силипицкая:
У тебя большие требования к мужчинам? Или у тебя есть уже воздыхатель, избранник?
Юлия Апанасович:
Нет, пока нет. Да пока времени нет. Все время на сборах сидим.
Юлия Силипицкая:
А какой идеальный мужчина? Кто может покорить твое сердце?
Юлия Апанасович:
Умный, добрый, высокий.
Юлия Силипицкая:
То есть 1,75 метра не подойдет?
Юлия Апанасович:
Повыше можно. Трудолюбивый чтобы был.
Юлия Силипицкая:
Если дети, то сколько?
Юлия Апанасович:
В идеале два.
Юлия Силипицкая:
Как-то мало.
Юлия Апанасович:
Как получится уже.
Юлия Силипицкая:
А пять?
Юлия Апанасович:
Сложновато будет.
Юлия Силипицкая:
Какие плюсы многодетной семьи?
Юлия Апанасович:
Огромная поддержка. И любые проблемы когда возникают, есть к кому обратиться. И тебе никогда никто не отказывает.
Юлия Силипицкая:
Думала, чем после спорта бы занялась?
Юлия Апанасович:
Возможно, тренерской деятельностью.
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