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«Я же девушка, у меня другие интересы должны быть». Апанасович о женщинах в боксе, ЧМ и самой дорогой победе

02 апреля 2023 16:41
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На прошлой неделе в Индии завершился женский чемпионат мира по боксу, где белоруски смогли взять бронзу. Юлия Апанасович успешно представила и страну, и себя. О профессиональном становлении и эмоциях после форума, детстве и мечтах рассказала хрупкая боксана в программе «Спорттаймер».  

«Я же девушка, у меня другие интересы должны быть». Апанасович о женщинах в боксе, ЧМ и самой дорогой победе-1

Юлия Апанасович, бронзовый призер чемпионата мира по боксу:  
Собирались компанией, обычно у нас человек 10-15. Это еще мало, обычно, когда казаки-разбойники, у нас вообще в одной команде столько человек.  

Юлия Силипицкая, СТВ:  
То есть бокс – было чуть поменьше желающих. И?  

Юлия Апанасович:  
Строили этот ринг сами, копали песок. Ну и потом дрались.  

Юлия Силипицкая:  
А вы выбирали, кто будет с кем? Тянули листик?  

«Я же девушка, у меня другие интересы должны быть». Апанасович о женщинах в боксе, ЧМ и самой дорогой победе-4

Юлия Апанасович:  
Да нет. Кто с кем хочет, тот и стоял.  

Юлия Силипицкая:  
А ты побеждала больше всего?  

Юлия Апанасович:  
Иногда. 

Юлия Силипицкая:  
А ты с мальчиками боксировала или с девочками?  

Юлия Апанасович:  
И с мальчиками тоже.  

Юлия Силипицкая:  
С фингалом приходила домой?  

Юлия Апанасович:  
Нет, в детстве нет. Старшая сестра – кондитер.  

Юлия Силипицкая:  
Так вы торты едите…  

Юлия Апанасович:  
Да. Вторая сестра – швея. Брат старший – лесник. И младший брат – преподаватель физической культуры.  

Юлия Силипицкая:  
Вы когда собираетесь за общим столом…  

Юлия Апанасович:  
Да, у нас куча тем для обсуждения. Масса всяких интересов обсудить, поговорить о чем-то. Тем более если давно не виделись. Конечно, по телефону общаемся, в социальных сетях. Но это не то, конечно. При встрече интереснее.  

«Я же девушка, у меня другие интересы должны быть». Апанасович о женщинах в боксе, ЧМ и самой дорогой победе-7

Юлия Силипицкая:  
А мама. Это больше друг или все-таки старший человек?  

Юлия Апанасович:  
Друг просто. Конечно, она всегда права как старшая. Оказывается, что всегда права.  

Юлия Силипицкая:  
Ты вот сообщила маме, что боксом занимаешься, или скрывала?  

Юлия Апанасович:  
Сообщила. Были против, конечно.  

Юлия Силипицкая:  
Почему?  

Юлия Апанасович:  
Ну я же девушка. У меня другие интересы должны быть.  

Юлия Силипицкая:  
А ты считаешь, что это женское занятие?  

Юлия Апанасович:  
Любой вид спорта – не совсем женское занятие.  

Юлия Силипицкая:  
Любой-любой? А художественная гимнастика?  

Юлия Апанасович:  
Там тоже масса травм, масса физической работы.  

Юлия Силипицкая:  
А что они делают там такого?  

«Я же девушка, у меня другие интересы должны быть». Апанасович о женщинах в боксе, ЧМ и самой дорогой победе-10

Юлия Апанасович:  
Ой, попробуйте, растянитесь так, как они это делают.  

Юлия Силипицкая:  
А вы растягиваетесь?  

Юлия Апанасович:  
Растяжкой занимаемся каждый день.  

Юлия Силипицкая:  
Ты на шпагат садишься?  

Юлия Апанасович:  
Не совсем.  

Юлия Силипицкая:  
Нужна ли гибкость для бокса?  

Юлия Апанасович:  
Конечно.  

Юлия Силипицкая:  
Для чего?  

«Я же девушка, у меня другие интересы должны быть». Апанасович о женщинах в боксе, ЧМ и самой дорогой победе-13

Юлия Апанасович:  
И для движений спиной. И для защиты в основном. И для общего физического состояния. Это очень помогает.  

Юлия Силипицкая:  
Кто затянул тебя в бокс?  

Юлия Апанасович:  
Девочки по учебе. «Все равно делать нечего, пойдем, сходим».  

Юлия Силипицкая:  
А как вы узнали, что где-то там…  

Юлия Апанасович:  
В колледже повесили объявление: набирается секция по боксу. «Пойдем, сходим».  

Юлия Силипицкая:  
Тебя не смутило, что бокс?  

Юлия Апанасович:  
Нет.  

«Я же девушка, у меня другие интересы должны быть». Апанасович о женщинах в боксе, ЧМ и самой дорогой победе-16

Юлия Силипицкая:  
То есть интерес был сильный?  

Юлия Апанасович:  
Вообще понятия не имела, что это такое. На первой тренировке побили меня, пришлось вернуться на вторую.  

Юлия Силипицкая:  
То есть ты побитая ушла и поняла, что тебе надо вернуться и отомстить?  

Юлия Апанасович:  
Да.  

Юлия Силипицкая:  
Коварная.  

Юлия Апанасович:  
Тренер очень хороший у меня. Начал всему учить.  

Юлия Силипицкая:  
А как начал? «Бей всех, мочи!» Или как-то по-другому? Изящно.  

Юлия Апанасович:  
Объясняет он. Иногда мягко, иногда, когда нужно, покричать может. Я почувствовала, что начала расти сильно. Очень многое начала понимать. И мне хотелось еще больше развиваться. И я осталась.  

Юлия Силипицкая:  
Какая твоя самая дорогая победа?  

Юлия Апанасович:  
Наверное, на этом чемпионате мира. То, что я победила девочку из Узбекистана. Было очень тяжело. Она очень сильная соперница.  

Юлия Силипицкая:  
Вот что тебе помогло ее победить?  

«Я же девушка, у меня другие интересы должны быть». Апанасович о женщинах в боксе, ЧМ и самой дорогой победе-19

Юлия Апанасович:  
Наверное, тренер помог. Потому что в первый раунд я сама полетела неизвестно куда. Проиграла его полностью. Он направил второй раунд, поменял тактику.  

Юлия Силипицкая:  
А вы слышите вообще?  

Юлия Апанасович:  
Своего тренера я слышу.  

Юлия Силипицкая:  
Ты позвонила маме, сказала: «Мама, я победила»?  

Юлия Апанасович:  
Она следила, звонить не надо. Все видит. Она мне сказала: «Спасибо тебе за победу, это очень важно и для нас, и для страны нашей».  

Юлия Силипицкая:  
Кстати, а как вас там принимали?  

Юлия Апанасович:  
Было, как и обычно, как и до этой ситуации. Все спортсмены, которые знакомы уже, с которыми мы общались, так же здоровались, поздравляли, улыбались. Никакого напряжения не было. Под флагом, в нашей форме. Это большая гордость – представить нашу страну.  

Юлия Силипицкая:  
А могла все-таки войти в финал? 

Юлия Апанасович:  
Могла.  

Юлия Силипицкая:  
А что помешало? Мандраж?  

Юлия Апанасович:  
Ответственность.  

Юлия Силипицкая:  
Куда готовимся?  

Юлия Апанасович:  
Собираемся на Олимпиаду.  

Юлия Силипицкая:  
Тебе надо расслабляться перед тем, как ты выходишь на ринг, или, наоборот, надо собираться?  

«Я же девушка, у меня другие интересы должны быть». Апанасович о женщинах в боксе, ЧМ и самой дорогой победе-22

Юлия Апанасович:  
Расслабляться. Потому что я комок напряжения вечный.  

Юлия Силипицкая:  
А что тебя может расслабить?  

Юлия Апанасович:  
Всегда музыку слушаю.  

Юлия Силипицкая:  
А какую?  

Юлия Апанасович:  
Могу и из 1990-х что-нибудь послушать. Могу «Сплин». Могу поп-музыку современную слушать. Под настроение. Могу и рок иногда. Тренер влияет на настроение. Старается не напрягать. Много правил поменялось. В прошлом году нас не допустили, мы не участвовали. Много замечаний было. И по форме, и вообще.  

Юлия Силипицкая:  
Ты согласна с этим?  

Юлия Апанасович:  
Где-то да, где-то нет.  

Юлия Силипицкая:  
Должны правила меняться? Или уже хватит, сколько ж можно?  

Юлия Апанасович:  
Новшества какие-то должны быть всегда, чтобы веселее было.  

Юлия Силипицкая:  
А сейчас как повеселилась с новыми правилами?  

Юлия Апанасович:  
Меня чуть не допустили вообще до первого боя. Потому что я в кроссовках выступаю. В кроссовках уже нельзя. И юбка, сказали, короткая.  

Юлия Силипицкая:  
Надо миди?  

Юлия Апанасович:  
Почти до колена должна быть там.  

Юлия Силипицкая:  
А лосины не подойдут?  

«Я же девушка, у меня другие интересы должны быть». Апанасович о женщинах в боксе, ЧМ и самой дорогой победе-25

Юлия Апанасович:  
Нет. Надо либо шорты, либо юбка. Сказали короткое нельзя. Надпись на майке – страна и фамилия – должна быть обязательно. Ну и форма. Чисто чтобы ремень белый был, ничего не было.  

Юлия Силипицкая:  
Вы прям как на подиум.  

Юлия Апанасович:  
Чтобы вообще ничего лишнего не было. Там поубирали все. Вазелином лицо мазать нельзя.  

Юлия Силипицкая:  
А мазали для чего?  

Юлия Апанасович:  
Чтобы синяков не было.  

Юлия Силипицкая:  
А сейчас детским кремом?  

Юлия Апанасович:  
На ринг нельзя мазать.  

Юлия Силипицкая:  
А краситься хоть можно?  

Юлия Апанасович:  
Конечно. Я видела, девочка-бразильянка. Ей драться выходить через 20 минут, она в туалете стоит и губки подкрашивает.  

Юлия Силипицкая:  
Какая прелесть. А ты сама красишься?  

Юлия Апанасович:  
Редко.  

Юлия Силипицкая:  
Тебе сколько полных лет? 

Юлия Апанасович:  
26.  

Юлия Силипицкая:  
Самый расцвет. А замуж не хочешь?  

«Я же девушка, у меня другие интересы должны быть». Апанасович о женщинах в боксе, ЧМ и самой дорогой победе-28

Юлия Апанасович:  
Хочу, конечно.  

Юлия Силипицкая:  
У тебя большие требования к мужчинам? Или у тебя есть уже воздыхатель, избранник?  

Юлия Апанасович:  
Нет, пока нет. Да пока времени нет. Все время на сборах сидим.  

Юлия Силипицкая:  
А какой идеальный мужчина? Кто может покорить твое сердце?  

Юлия Апанасович:  
Умный, добрый, высокий.  

Юлия Силипицкая:  
То есть 1,75 метра не подойдет?  

Юлия Апанасович:  
Повыше можно. Трудолюбивый чтобы был.  

Юлия Силипицкая:  
Если дети, то сколько?  

Юлия Апанасович:  
В идеале два.  

Юлия Силипицкая:  
Как-то мало.  

Юлия Апанасович:  
Как получится уже.  

Юлия Силипицкая:  
А пять?  

Юлия Апанасович:  
Сложновато будет.  

Юлия Силипицкая:  
Какие плюсы многодетной семьи?  

Юлия Апанасович:  
Огромная поддержка. И любые проблемы когда возникают, есть к кому обратиться. И тебе никогда никто не отказывает.  

Юлия Силипицкая:  
Думала, чем после спорта бы занялась?  

Юлия Апанасович:  
Возможно, тренерской деятельностью.  

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# Белорусские спортсмены # Юлия Апанасович # Юлия Силипицкая # Фотофакт

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