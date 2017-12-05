Спортивная акробатика: как в Беларуси растят будущих чемпионов. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Спортивная акробатика – достаточно многогранная дисциплина. Стойки, шпагаты, перевороты и сальто, а еще артистизм и коэффициент сложности – всё это под пристальным взглядом беспрестрастной спортивной фемиды, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

12 рефери буквально сканируют спортсменов на соревнованиях любых рангов и видят то, что никогда не усмотрит благодарный зритель. Спортивная акробатика буквально влюбляет в себя с первого взгляда.

В этом виде спорта главным стартом сезона становятся поочередно то Чемпионат мира, по Континентальный форум. На «мире» в личном зачете разыгрывается комплект медалей только в комбинированном упражнении. В квалификации спортсмены выполняют «Баланс», динамическое и комбинированное выступления. В финал выходят 8 сильнейших, где демонстрируется комбинированное упражнение и определяется чемпион. Участники соревнуются в 5 категориях: пары женская и мужская, микст, женское трио и мужской квартет. Так же определяются сильнейшие и в командном зачете.

На чемпионате Европы медальные возможности более расширены. В личном первенстве спортсмены разыгрывают отдельно награды в «Балансе», в «Динамике» и в многоборье. Белорусская пирамида женского трио на I Европейских играх взяли бронзу.

Наталья Ивановская, тренер-преподаватель РЦОП по гимнастическим видам спорта:

«Баланс» – это отдельный вид программы, где на Чемпионате Европы разыгрывается медаль. В «Баланс» входит статическое удержание, различные стойки, упоры, равновесие. Важно, чтобы элемент был выполнен, удержан 30 секунд, иначе за каждую недостающую секунду будет сбавка. Бронза была у наших девчат и в «Динамике», и в «Комби». «Динамика» изобилует сальто и пируэтами.

Наталья Ивановская:

В «Динамике» используются динамические элементы, где обязательно должна быть фаза полета – это могут быть как гладкие элементы вращательные, так и поворот на 360, 540, 720 градусов. Также на Чемпионате Европы разыгрывается медаль личная, где тоже должны отобраться спортсмены – восьмерка лучших. Самое важное в «Динамике» – показать фазу полета, чтобы был отрыв с пола – либо на пол, либо руки партнера. И показать амплитуду, высоту, чтобы элемент был выполнен на высокой амплитуде. Акробатика – один из субъективных видов спорта и поэтому наказание (ну, конечно, не плеткой по спине), а всего лишь снятие баллов, может происходить, как говориться, из любой точки ковра. Белорусы всегда выделяются из всего мирового реестра.