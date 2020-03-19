Они забьют сколько смогут, мы – сколько захотим. «Энергетик» победил БАТЭ в стартовом матче ЧБ по футболу

«Энергетик» не просто победил, а победил БАТЭ. Причем уверенно и с запасом – 3:1. В рядах хозяев первый дубль нового чемпионата оформил Якшибоев. Также забил Бакич. Таким образом, студенты громко заявляют о себе с первого же тура.

Алексей Носко, игрок ФК РЦОР-БГУ:

Эмоций особых нет, просто устали очень. Был очень тяжелый, конечно, матч. Мы не сыграли то, что хотели, но те моменты, которые у нас были, – мы их реализовали. Поэтому мы сегодня были сильнее. Да, установка была: они забьют сколько смогут, мы – сколько захотим. Я шучу, но, конечно, на победу, только на победу мы.