«Юность» обыграла «Динамо-Молодечно». Теперь минчане в финале Кубка Президента

Новости Беларуси. «Юность» в финале Кубка Президента. Минчане поставили эффектную точку, буквально нокаутировав в пятом противостоянии «Динамо-Молодечно», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Зрители стали свидетелями сразу шести шайб. И все они были заброшены в ворота гостей. Хотя начало матча не предвещало беды. В первом периоде отличился Стефанович. Зато после перерыва действующий чемпион выдал потрясающий отрезок, в течение которого сумел четырежды поразить цель.

Особенно следует отметить Кашкара. Он сделал дубль за 16 секунд. Ну а финальную точку поставил Цыганов. «Юность» побеждает – 6:0.